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​Обеспечить рост производства и переработки
Глеб МАЛЫХ

Во-первых, как было отмечено на заседании, на базе действующей правительственной программы «Агробизнес-2020» разрабатывается Государственная программа развития АПК, которая будет содержать не только поддержку производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания по линии Министерства сельского хозяйства, но и ряд тесно связанных вопросов, лежащих в плоскости смежных отраслей.

Кроме того, в рамках переутверждения программы в формат государственной планируется ряд корректировок системы субсидирования АПК. В растениеводстве это касается диверсификации структуры посевных площадей и прежде всего пшеницы. В животноводстве предусматривается охватить малые и средние хозяйства, которые связаны с меньшими рисками, прежде всего по обеспечению кормами, а также использование потенциала отгонного животноводства.

Будет пересмотрена кредитная политика АО «НУХ «КазАгро», в том числе в час­ти развития средних и малых проектов, что в разы увеличит охват субъектов АПК.

Переутверждение правительственной программы «Агробизнес-2020» в формат государственной с утверждением ее Главой государства позволит дать дополнительный импульс развитию сельскохозяйственного производства в регионах, а также решить все вышеуказанные вопросы.

Во-вторых, в целях активизации работы по развитию массового предпринимательства начата реализация мер по обеспечению занятости сельского населения и дозагрузки мощностей перерабатывающих предприятий за счет использования потенциала личных подсобных хозяйств (ЛПХ) в сельхозкооперативах.

За счет реализации мер обеспечения занятости сельского населения за три года планируется вовлечь в товарное производство сельскохозяйственной продукции 226 тыс. ЛПХ, создать более 70 тыс. постоянных рабочих мест и увеличить загрузку перерабатывающих предприятий как минимум на 20%. На сегодня уже создано 448 сельскохозяйственных кооперативов.

В-третьих, рассмотрен вопрос предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

Для решения этой проблемы в Земельный кодекс планируется внести изменения, для предоставления акиматам возможности выкупа земельных участков под ИЖС для государственных нужд. С целью упорядочения списков очередников и исключения случаев двойного бесплатного предоставления земельных участков для ИЖС планируется создание Единого реест­ра очередников на портале электронного правительства с автоматизацией процесса присвоения очередности.

В-четвертых, МСХ на поддержку АПК в рамках Плана дополнительных мер по стимулированию экономического роста и обеспечению занятости в текущем году выделено дополнительное финансирование в размере 97,3 млрд тенге на решение поставленных задач по повышению эффективности производства. Задача Минсельхоза – обеспечить своевременное и эффективное освоение выделенных бюджетных средств.

В-пятых, как было отмечено на заседании коллегии, эпизоотическая ситуация в республике по особо опасным болезням животных остается стабильной, за исключением единичных вспышек острых и хронических инфекций. С начала 2016 года зарегистрировано 95 очагов особо опасных заболеваний животных, из которых 42 очага ликвидированы и закрыты решением местных исполнительных органов. В остальных 53 очагах проводятся ветеринарно-карантинные мероприятия согласно инструкции. Кроме того, в зарегистрированных 109 неблагополучных пунктах по бруцеллезу проводятся оздоровительные мероприятия.

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