Обеспечить счастливое детство

Общество

В рамках проекта планируется создание благоприятных условий для социальной адаптации сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основными направлениями проекта станут пропаганда и оптимизация процедур усыновления воспитанников детских домов, пошаговая подготовка и качественный отбор усыновителей, а также формирование в обществе нетерпимости к отказу от собственных детей. По словам секретаря партии «Нур Отан» Эльдара Сыздыкова, партия также будет решать основные проб­лемы, с которыми сталкиваются граждане, усыновившие и желающие усыновить воспитанников детских домов. 

– Дети, оставшиеся без попечения родителей, испытывают такие проблемы, как отсутствие материального и нематериального стимулирования, – отмечает Эльдар Сыздыков. – Люди, которые хотят усыновить детей, также пока не получают должного стимула от государства. Отказы от усыновленных детей часто становятся следствием отсутствия пошаговой подготовки и отбора усыновителей. Мы системно подойдем к решению этого вопроса.

Еще одной проблемой, вынесенной на обсуждение в рамках заседания, стало внедрение инклюзивного образования в школах и дуального образования в организациях технического и профессионального образования. Идея инклюзивного образования заключается в том, чтобы дети с ограниченными возможностями обучались вместе со здоровыми детьми. В Астане в рамках пилотного проекта подобное образование внедрено в школе-гимназии № 65. Здесь предусмотрены пандусы для беспрепятственного въезда инвалидной коляски, лифт, мебель, регулируемая по высоте, специальные парты и наличие активных инвалидных колясок для уроков физкультуры. 

– Прежде чем определить гимназию № 65 как базу для инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями, мы провели большую подготовительную работу как со школьниками, так и с учителями, – комментирует партийный куратор «Нур Отана» по направлению «Образование и наука», депутат Мажилиса Парламента РК Камал Бурханов. – Мы заходили в каждый класс и спрашивали у ребят об их взаимоотношениях и готовности оказать поддержку детям из детских домов и детям с ограниченными возможностями. 

Тем не менее пока еще остаются нерешенные вопросы. По словам директора школы-гимназии № 65 Сауле Теменовой, также необходимы создание полноценного лечебно-оздоровительного кабинета, оборудованного тренажерами и бассейном для занятий детей с диагнозом ДЦП, введение доплаты преподавателям, расширение возможностей инватакси и доработка нормативно-правовой базы, регламен­тирующей деятельность школ с инклюзивным образованием.

Азамат Сыздыкбаев

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