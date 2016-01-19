​Обеспечить стабильность бизнеса

Своевременность этого решения продиктована ухудшением мировой экономической ситуации и мировой геополитической нестабильностью. На данный момент эти выборы очень нужны. Прежде всего потому, что нам нужно обновление. Мы живем в новой геоэкономической реальности, где будут абсолютно новые правила игры, а потому нужны и новые инструменты в виде прилива свежих сил в законодательные органы страны для дальнейшего развития. Усиление политических институтов послужит одним из важнейших механизмов для укрепления политической системы. В бизнесе нужно обеспечить стабильность, чему опять-таки будет способствовать обновление состава Мажилиса и маслихатов всех уровней. Кроме того, совместное проведение выборов в Мажилис и маслихаты станет целесообразным и рачительным, так как сэкономит бюджетные средства.

Представляя фракцию депутатов «Нур Отана» в районном маслихате, я считаю предстоящий шаг обдуманным и взвешенным. Уверен, с нами, партийцами, солидарны все казахстанцы. Думаю, что действительно, как сегодня говорят многие, свою историческую миссию депутаты V созыва выполнили. Сегодня партии и общественные организации должны получить новый мандат доверия от народа.