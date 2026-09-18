Обеспечить своевременную перевозку зерна

Сельское хозяйство
Анвар Ахметов

В Атбасаре состоялось заседание зернового штаба Министерства транспорта республики под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В заседании приняли участие грузоотправители, трейдеры и экспортеры, представители АО «НК «КТЖ», «Астык Транс», акиматов, а также фитосанитарных служб Министерства сельского хозяйства.

Участники обсудили объе­мы погрузки, экспортные марш­руты, наличие вагонов и организацию вывоза зерна нового урожая. При этом отмечено, что за январь – август 2026 года железнодорожным транспортом в республике было перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года.

Экспортные перевозки выросли на 14% – до 7,2 млн тонн, внутриреспубликанские – на 8% (до 2,1 млн тонн). В августе установлен рекордный месячный объем перевозок – 1,2 млн тонн, что на 35% больше, чем годом ранее.

Что касается Акмолинской области и Атбасара, то с начала зернового сезона из этого региона отправлено до 80 маршрутных составов с пшеницей. Маршрутные перевозки позволили сократить время следования зерна за счет движения до станции назначения без переработки­ на технических станциях, что способствует более быст­рому высвобождению­ вагонов­ для их последующей погрузки.

Основным экспортным направлением в нынешнем сентябре остается Узбекистан – туда отгружено 606,4 тыс. тонн, или 43% экспорта зерна. В Россию на сегодня отправлено 170 тыс. тонн, Афганистан – 135,6 тыс. тонн, Таджикистан – 133,5 тыс. тонн, Китай – 84,1 тыс. тонн. Также поставки осуществлены в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Латвию, Эстонию и Туркменистан.

На заседании зернового штаба подчеркнуто, что железнодорожная отрасль готова к перевозкам нового урожая, для чего задействовано около 16 тыс. зерновозов, более 17,8 тыс. крытых вагонов и 2 тыс. локомотивов. С начала года парк тягового подвижного состава пополнен 169 локомотивами.

С целью стимулирования экспортных перевозок на отдельных­ направлениях действуют понижающие тарифные условия. В частности, на территории Узбекистана на участке Келес – Галаба предоставляется скидка от 30 до 50% в зависимости от объема перевозок. На участках Келес – Ходжадавлет и Каракалпакстан – Галаба действуют скидки 60 и 40% соответственно.

В ходе заседания также рассмотрены вопросы прохождения фитосанитарного контро­ля, организации перевозок и обеспечения своевременного вывоза зерна по экспортным направлениям, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

По итогам заседания зернового штаба определены проблемные вопросы, даны соответствующие поручения уполномоченным ведомствам по их оперативному решению.­

#заседание #Атбасар #заседание зернового штаба

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