Обеспечить своевременную перевозку зерна Сельское хозяйство 25 сентября 2026 г. 0:30 Анвар Ахметов В Атбасаре состоялось заседание зернового штаба Министерства транспорта республики под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В заседании приняли участие грузоотправители, трейдеры и экспортеры, представители АО «НК «КТЖ», «Астык Транс», акиматов, а также фитосанитарных служб Министерства сельского хозяйства. Участники обсудили объемы погрузки, экспортные маршруты, наличие вагонов и организацию вывоза зерна нового урожая. При этом отмечено, что за январь – август 2026 года железнодорожным транспортом в республике было перевезено 9,3 млн тонн зерна, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Экспортные перевозки выросли на 14% – до 7,2 млн тонн, внутриреспубликанские – на 8% (до 2,1 млн тонн). В августе установлен рекордный месячный объем перевозок – 1,2 млн тонн, что на 35% больше, чем годом ранее. Что касается Акмолинской области и Атбасара, то с начала зернового сезона из этого региона отправлено до 80 маршрутных составов с пшеницей. Маршрутные перевозки позволили сократить время следования зерна за счет движения до станции назначения без переработки на технических станциях, что способствует более быстрому высвобождению вагонов для их последующей погрузки. Основным экспортным направлением в нынешнем сентябре остается Узбекистан – туда отгружено 606,4 тыс. тонн, или 43% экспорта зерна. В Россию на сегодня отправлено 170 тыс. тонн, Афганистан – 135,6 тыс. тонн, Таджикистан – 133,5 тыс. тонн, Китай – 84,1 тыс. тонн. Также поставки осуществлены в Азербайджан, Кыргызстан, Беларусь, Латвию, Эстонию и Туркменистан. На заседании зернового штаба подчеркнуто, что железнодорожная отрасль готова к перевозкам нового урожая, для чего задействовано около 16 тыс. зерновозов, более 17,8 тыс. крытых вагонов и 2 тыс. локомотивов. С начала года парк тягового подвижного состава пополнен 169 локомотивами. С целью стимулирования экспортных перевозок на отдельных направлениях действуют понижающие тарифные условия. В частности, на территории Узбекистана на участке Келес – Галаба предоставляется скидка от 30 до 50% в зависимости от объема перевозок. На участках Келес – Ходжадавлет и Каракалпакстан – Галаба действуют скидки 60 и 40% соответственно. В ходе заседания также рассмотрены вопросы прохождения фитосанитарного контроля, организации перевозок и обеспечения своевременного вывоза зерна по экспортным направлениям, сообщила пресс-служба Министерства транспорта. По итогам заседания зернового штаба определены проблемные вопросы, даны соответствующие поручения уполномоченным ведомствам по их оперативному решению. #заседание #Атбасар #заседание зернового штаба