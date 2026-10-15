Обеспечить своевременную помощь

Центр на 14 коек будет работать круглосуточно. В его штате два кардиоинтервенциониста, операционная медсестра, рентген-лаборант, старшая медсестра. Медучреждение оснащено современным оборудованием.

Статистика за девять месяцев текущего года показывает актуальность развития кардиологической помощи: 6 554 человека с сердечно-сосудистыми заболеваниями состоят на учете, у 889 из них заболевания выявлены впервые.

Урджарская районная многопрофильная центральная больница, основанная в 1988 году, остается ключевым медучреждением района, включающим 14 амбулаторий, шесть фельдшерско-акушерских пунктов и 15 медпунктов. Здесь работают более 600 сотрудников, в том числе 92 врача и 302 медсестры.