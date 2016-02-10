​Обеспечить устойчивость

В ходе встречи Д. Акишев доложил Главе государства о ключевых направлениях денежно-кредитной политики и мерах по дальнейшему обеспечению устойчивости финансового сектора.

Президент подчеркнул важность продолжения деятельности по обеспечению финансовой стабильности и стимулированию экономики. Глава государства также обратил внимание на необходимость поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также дальнейшего строительства жилья.

Д. Акишев отметил, что меры по финансированию реального сектора экономики должны положительно сказаться на динамике развития страны.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.