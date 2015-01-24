Обеспечить устойчивый рост Свежий выпуск 548

Журнал Ost-West Contact, Федеративная Республика Германия

Ежегодное Послание стало достаточно неожиданным для населения Казахстана. Обычно с Посланиями народу страны Президент обращается в январе либо феврале, реже в декабре.

Тем не менее во времена режима санкций и возникновения многочисленных очагов кризиса Казахстан вынужден переосмыслить свою экономическую политику. Данный вопрос – корректировку курса, Глава государства обозначил темой своего ежегодного Послания.

«Мы не можем терять времени», – отметил Нурсултан Назарбаев в своем докладе. Мировая экономика стоит перед новыми вызовами и еще не оправилась от последствий глобального финансового и экономического кризиса.

Новая экономическая политика под девизом «Нұрлы жол – путь в будущее» должна в ближайшее время показать свою эффективность. С целью оживления конъюнктуры Казахстан планирует использовать денежные резервы из своего Национального фонда, в котором хранятся средства в размере почти 77 млрд. долл. Национальный фонд был создан в 2000 году по образцу норвежского нефтяного фонда. В фонд поступает часть доходов от реализации сырья государства. «Сейчас настало время, когда мы должны использовать данные денежные резервы», – отметил Нурсултан Назарбаев.

Еще в феврале 2014 года Правительство Казахстана приняло решение о выделении почти 5,5 млрд. долл. в форме двух траншей на 2014 и 2015 годы с целью придания нового импульса экономике и занятости. Теперь же Президент поручил Правительству использовать второй транш в размере примерно 2,75 млрд. долл. для решения самых неотложных проблем. Непосредственно 100 млрд. тенге (552 млн. долл.) должны быть направлены для выделения льготных кредитов малым и средним предприятиям (МСБ), а также крупным фирмам. Тем самым должны быть гарантированы финансирование и реализация текущих проектов в пищевой и химической промышленности, а также в машиностроении и в сфере услуг. По словам Назарбаева, 23 млрд. тенге в рамках программы уже были использованы за счет предоставления кредитов на беспрецедентно выгодных условиях: под 6% на срок до 10 лет.

Для оздоровления банковского сектора и выкупа «проблемных кредитов» Нурсултан Назарбаев поручил направить 250 млрд. тенге (1,38 млрд. долл.) на увеличение уставного капитала Фонда проблемных кредитов. Кроме того, должны и дальше улучшаться условия для иностранных инвестиций. С этой целью 81 млрд. тенге (447 млн. долл.) должен пойти на строительство первого центра грузооборота («сухой порт»), в инфраструктуре специальной экономической особой зоны «Хоргос – Восточные ворота», а также в нефтяные, химические и промышленные технопарки в Атырау и Таразе.

Для проведения всемирной выставки EXPO, которая пройдет в 2017 году в Астане, запланировано выделение 40 млрд. тенге (221 млн. долл. ) – дополнительно к уже заложенным 25 млрд. тенге (138 млн. долл.). Кроме того, в ходе подготовки к EXPO 2017 должна произойти модернизация транспорт­ной инфраструктуры столицы. Уже сейчас аэропорт столицы достиг своей максимальной мощности с ежегодным пассажирооборотом в 3,5 млн. человек. Для строительства нового терминала и реконструкции взлетно-посадочной полосы Казахстан намерен инвестировать 29 млрд. тенге (160 млн. долл.). Вследствие этого мощность аэропорта должна повыситься к 2017 году до 7,1 млн. пассажиров в год.

Наряду с пакетом оживления конъюнктуры стоимостью в 5,5 млрд. долл., который приняло Правительство еще в феврале, в своем Послании народу Президент представил план развития инфраструктуры как ядро своей новой экономической политики. Она согласуется со второй пятилеткой в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана.

Во времена критической (мировой) экономической ситуации Назарбаев объявил в своем ежегодном Послании, что в период с 2015 по 2017 год из Национального фонда будет ежегодно выделяться до 3 млрд. долл. Инвестиции из Национального фонда должны сопровождаться структурными реформами в соответствующих сферах экономики. С этой целью Казахстан готов сотрудничать с международными финансовыми институтами. Со слов Н. Назарбаева, Международный банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития (AБР), Исламский банк развития, а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готовы предоставить до 9 млрд. долл. для 90 приоритетных проектов с тем, чтобы инвестиционный процесс способствовал созданию новых рабочих мест и препятствовал снижению доходов населения.

Нурсултан Назарбаев рассматривает свою новую экономическую политику как мотор для роста экономики Казахстана в течение следующих лет. А для этого необходимо «засучить рукава и начинать работу».





Agenzia Stampa Italia

11 ноября Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев после проведения расширенного заседания политсовета партии «Нур Отан» выступил с ежегодным Посланием народу.

Ближайшие годы, по мнению казахстанского Президента, будут временем глобальной реконструкции в мировой экономике и политике. Уже сейчас мы наблюдаем падение цен на мировых рынках и замедление экономического роста. Международный валютный фонд пересмотрел прогнозы развития мировой экономики на следующие 2 года в сторону понижения.

В своем Послании Нурсултан Назарбаев­ объявил о новой экономической политике «Нұрлы жол». Она будет направлена на продолжение структурных реформ в экономике РК.

Казахстан пришел к пониманию того, что сейчас наступил момент, когда страна должна использовать резервы Национального фонда. Будет выделено дополнительно 10 млрд. долл. в ближайшие 3 года.

Стержнем новой экономической политики станет план инфраструктурного развития. Он рассчитан на 5 лет, предполагается участие в нем 100 зарубежных компаний. Общий инвестиционный портфель составляет 6 трлн. тенге, доля государства – 15%.

Эти средства будут направлены на развитие транспортно-логистической, индустриальной, энергетической инфраструктуры, модернизацию инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной и развитие социальной инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса и деловой активности.

Планируемые инвестиции будут сопровождаться осуществлением необходимых структурных реформ в соответствующих сферах экономики. Для этого будут реализованы проекты с международными финансовыми организациями. Например, Всемирный банк, Азиатский банк развития, ЕБРР и ИБР уже готовы выделить сумму порядка 9 млрд. долл. в 90 приоритетных проектов. Выделенные средства предназначены для поддержки инвестиционной активности, предотвращения снижения доходов населения и создания новых рабочих мест. В результате будет обеспечен устойчивый рост экономики в краткосрочной и среднесрочной перспективе.





AGCCommunication

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 11 ноября задал нации новый экономический курс «Нұрлы жол».

Президент начал с анализа общей ситуации на сегодня с тем, чтобы далее представить своего рода «рецепт» для борьбы с экономическим кризисом. «Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. Мировая экономика так и не оправилась от последствий глобального финансово-экономического кризиса. Восстановление идет очень медленными и неуверенными темпами, а где-то еще продолжается спад. Геополитический кризис и санкционная политика ведущих держав создают дополнительное препятствие для восстановления мировой экономики. Я из своего опыта предчувствую, что ближайшие годы станут временем глобальных испытаний. Будет меняться вся архитектура мира. Достойно пройти через этот сложный этап смогут далеко не все страны. Этот рубеж перейдут только сильные государства, сплоченные народы. Казахстан находится в непосредственной близости к эпицентру геополитического напряжения и испытывает негативное влияние всех этих процессов. В результате мы видим, что происходит: падают цены на мировых рынках, в то время как в целом замедляется экономический рост».

Новые экономические направления диктуются изменением перспектив мировой экономики: «Поэтому нам необходимо оперативно пересмотреть некоторые позиции, а также внести корректировки в планы на предстоящий период. У нас нет времени на раскачку», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Казахстан не впервые сталкивается с подобного рода ситуациями, достаточно вспомнить успешные антикризисные меры в 2007–2009 годах.

Новые директивы, заданные Президентом, направлены на будущее, на реализацию новой экономической политики «Нұрлы жол». Эта программа будет иметь контрцикличный характер и направлена на продолжение структурных реформ в нашей экономике.

Стержнем новой экономической политики станет план инфраструктурного развития. Значительное место в нем отведено транспортным и железнодорожным соединениям Казахстана. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры будет осуществляться в рамках формирования макрорегионов по принципу хабов. При этом инфраструктурный каркас свяжет с Астаной и между собой макрорегионы магистральными автомобильными, железнодорожными и авиалиниями по лучевому принципу.

Нурсултан Назарбаев решительно заявил: «Новая экономическая политика «Нұрлы жол» – наш глобальный шаг на пути в число 30 самых развитых стран мира».



