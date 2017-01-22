​Обеспечить верховенство права

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Асет Калымов, Талдыкорган
фото Жумабая Мусабекова

В рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов», а также выполнения задач, поставленных Главой государства на VII съезде судей РК, в республике проводится масштабная работа. Уже внед­рена новая трехуровневая система судопроизводства, ужесточена система отбора и продвижения судей, реформирована деятельность Судебного жюри. При Верховном суде заработали специализированная коллегия по инвестиционным спорам, Академия правосудия и Международный совет.

Кроме того, расширены полномочия следственных судей, суда присяжных, сокращено участие прокурора в гражданских делах. Введен новый Кодекс судейской этики, который четко регламентирует деятельность судей на работе и в быту. Деятельность судебных органов стала более прозрачной и открытой благо­даря новым информационным технологиям, в том числе полному оснащению всех залов судов системами аудио- и видеофиксации.

Об этих и других результатах проводимой реформы на совещании в Талдыкоргане рассказал председатель Верховного суда Кайрат Мами. По его словам, высокую эффективность демонстрируют новые Гражданский процессуальный кодекс и уголовное законодательство. Расширяется применение упрощенного производства, медиации и других альтернативных способов разрешения споров. Растет чис­ло оправдательных приговоров, а также уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей. Внед­ряется ускоренное досудебное расследование.

В числе приоритетных задач – повышение роли судов в деле защиты прав человека, законных интересов бизнеса и государства. Конечная цель любых преобразований – обеспечение верховенства закона, неотвратимости наказания за противоправные деяния, создание правового режима, обеспечивающего развитие государства и общества.

Отвечая на вопросы участников встречи, спикер вкратце рассказал о деятельности рабочей группы по вопросам перерас­пределения полномочий между ветвями государственной власти. Уже состоялось организационное заседание, имеется концептуальное видение решения отдельных вопросов в соответствии с установками Главы государства. В ходе выработки предложений будут изучены отечественный и зарубежный опыт, практика применения Конституции и действую­щего законодательства страны. К деятельности рабочей группы привлекаются юридическое, научно-экспертное сообщество, а также широкая общественность.

Председатель Верховного суда особо отметил значимость для Казахстана института сильной президентской власти, подчерк­нув, что за годы независимости такая форма правления пол­ностью оправдала себя.

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