​Обеспечить верховенство права

– Еркин Ануарович, в Плане нации «100 конкретных шагов» особое внимание придается воп­росам законности и правопорядка. Не могли бы вы раскрыть содержание данных понятий?

– Тут надо начать с того, что с нынешнего года в стране действуют 59 новых законов, что является свидетельством поэтапного исполнения Пяти институциональных реформ. Эти правовые акты и законодательные изменения, а также вступившие в силу в прошлом году Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РК свидетельствуют об акте гуманизации правовой системы страны в целом. Они стали классическим образцом цивилизационного пути построения правового государства.

В новом УПК, состоящем из 16 разделов, 73 глав и включающем в себя 672 статьи, впервые вступило в силу правило Миранды, введены согласительные процедуры, к которым относятся процессуальное соглашение, институт следственного судьи по судебному контролю за осуществлением прав и свобод гражданина.

Необходимо понимать, что закон, отраженный на бумаге, должен реально исполняться. И это определяется понятием «законность». Вмес­те с тем в реальной жизни добиться строгого и неуклонного соблюдения и исполнения всеми норм права сложно. На практике в жизни имеется немало нарушений законности. Поэтому то, насколько требования правовых норм вошли в быт, привычку, повседневное поведение людей, отражает понятие «правопорядок». Именно его органичная связь с законностью является результатом ее (законности) осуществления – реализации требований норм права, их соблюдения и исполнения всеми и каждым в отдельности.

– Статданные по республике заставляют призадуматься: в 2015 году зарегистрировано 386 718 преступлений, что на 13% больше, чем в 2014 году, в том числе зафиксировано 26 474 преступления против общественной безопасности и общественного порядка… Можно ли при таких цифрах говорить о формировании нулевой терпимости к мелким правонарушениям?

– Несомненно, не только можно, но и нужно. Здесь необходимо отталкиваться от основополагающего документа – Послания Президента страны Нурсултана Назарбаева «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства», в котором, в том числе, говорится о формировании в обществе нулевой терпимости к мелким правонарушениям.

К наиболее популярным превентивным программам, доказавшим свою эффективность во многих странах мира (например, в Великобритании, США, Канаде, Германии, Австралии), можно отнести «Соседский надзор», программы профилактики преступности через организацию внешнего окружения «Разбитые окна», «Остановим преступность», программы безопасности для отдельных социальных групп: детей, подростков и так далее.

Таким примером служит и внед­ренная в Казахстане криминологическая программа «Теория разбитых окон», рассматривающая мелкие правонарушения как индикатор ухудшения криминальной обстановки в целом. Сформулированная в 1982 году американскими социо­логами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом теория нашла широкое применение во многих странах.

В свое время Рудольф Джулиани (мэр Нью-Йорка с 1994 по 2001 год) и комиссар нью-йоркской полиции Уильям Браттон начали борьбу с таких мелких нарушений, как граффити и безбилетники в метро, попрошайничество и тому подобное. То, на что раньше не обращали особого внимания, стало неприемлемым. Несмотря на критику и насмешки, Джулиани последовательно боролся с «разбитыми окнами», в результате количество преступлений в городе значительно сократилось, а жители города получили не только более чистый и безопасный город, но и уверенность в способности полиции справляться как с мелкими правонарушениями, так и с тяжкими преступлениями.

Зарубежные страны давно осознали приоритетность превентивных мер, используя их в практике борьбы с преступностью. Более 200 лет назад Чезаре Беккария сказал: «Лучше предупредить преступления, чем карать за них».

Для прокуратуры, как и любого правоохранительного органа, задача упреждения и недопущения правонарушений – приоритетная. Принимаются меры по повышению эффективности координационной функции, являющейся одной из составляющих профилактики преступности.

В рамках Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, где 30-й шаг предусматривает создание местной полицейской службы, подотчетной местным исполнительным органам и местному сообществу. Она-то и повысит стремление граждан к активному участию в процессе обеспечения общественной безопасности.

Продолжается совершенствование деятельности прокуратуры по координации усилий правоохранительных органов в сфере формирования в обществе нулевой терпимости к правонарушениям и беспорядкам.

– Большая работа проводится и по реформированию пенитенциарной системы...

– Безусловно. Органами прокуратуры проводится масштабная работа по улучшению пенитенциарной системы. Организовано проведение трех форумов под руководством Генерального прокурора с участием представителей Администрации Президента, Конституционного совета, Парламента, Верховного суда, глав дипломатических миссий, руководителей центральных госорганов, НПО, международных организаций, ученых, экспертов, крупного бизнеса.

Первый форум, прошедший в 2013 году, был посвящен проекту «10 мер по снижению тюремного населения», так как Казахстан долгие годы был в тройке мировых лидеров по тюремному индексу пос­ле США и России. На последующих, втором и третьем, рассматривались вопросы занятости в колониях и наисложнейшая проблема – ресоциализация осужденных.

Благодаря реализуемым по инициативе Главы государства реформам правоохранительные органы смогли значительно усилить конт­роль в сфере обеспечения общест­венного порядка.

Тюремное население за четыре года уменьшено на 25% – с 52 до 40 тысяч человек. В мировом рейтинге Казахстан улучшил свою позицию до 55-го места; суды больше стали применять наказания, не связанные с лишением свободы, то есть доминирующим стало не лишение, а ограничение свободы.

На 33% в сравнении с 2013 годом снизились преступления тех, кто находится на учете служб пробации. То есть эта категория осужденных все меньше и меньше представляет угрозу для общества, чем те, кто ранее освобождался по амнистии, в 2015 году в колонии начали работу 137 субъектов частного бизнеса.

Впервые в истории колоний 25 осужденных занимаются своим собственным бизнесом, открыв ИП. Были ли подобные прецеденты ранее? Конечно же, нет.

В рамках проводимой работы также осуществляется подготовка законодательных, организационных и иных документов, направленных на реализацию 33-го шага Плана нации.

– В прошлом году Главой государства создана Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре. В чем ее миссия?

– Принятие такого решения продиктовано проблемами, в основе которых стоят вопросы качества подготовки сотрудников: взаимодействие и координация правоохранительных органов в области образовательной и научной деятельности; отрыв процесса обучения от реальных потребностей правоохранительных органов; недостаточный уровень знаний выпускников вузов; отсутствие современных методов и системы первоначального обучения. А также устаревшая научная, образовательная и материально-техническая база вузов, не отвечающая международным стандартам и требованиям практики.

Уже в августе прошлого года академия приступила к реализации основных направлений деятельности, таких как повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в президентском резерве. Мы начали проведение межведомственных научных исследований в сфере правоохранительной деятельности, реализацию программ послевузовского образования.

Обучение президентского резерва – совершенно отличительная форма подготовки сотрудников руководящего звена. Будут готовиться руководители новой формации. Миссией мы определили развитие высоконравственной, интеллектуальной и культурной личности сотрудника.

Отдельной строкой стоят следую­щие задачи: проведение научных исследований с практическим эффектом, организация эффективного прикладного обучения, подготовка и повышение квалификации, что полностью соответствует установкам Главы государства.

Сейчас академия прошла комп­лексную аккредитацию Минис­терства образования и науки РК в качест­ве субъекта научной деятельности. Начато обучение магистрантов и докторантов из числа всех правоохранительных органов. Показателен высокий конкурс: на одно место в магистратуре претендовали три человека, в докторантуре – восемь.

Создан научно-методический совет в качестве консультативно-совещательного органа, в составе которого полномочные представители всех правоохранительных органов. Таким образом устанавливается обратная связь и обеспечен прикладной характер всех исследований.

Генеральный прокурор назвал академию уникальным проектом не только в нашей республике, но и среди стран СНГ, особо подчерк­нув, что впервые в истории в структуре надзорного органа образовано учебное заведение, которому предстоит готовить кадры для всего правоохранительного блока, включая его руководство. Поэтому скорейшее становление и развитие академии становятся общей задачей для всей правоохранительной системы.

Казахстан занимает достойное место в мировом сообществе, возрастает его роль в многосторонних структурах регионального и мирового уровней. При этом особой и успешно выполняемой задачей руководства страны является обязательный учет национальных интересов независимого Казахстана в условиях формирующейся многополярной системы.

Как сказал известный австрийский художник: «Когда кто-то мечтает в одиночку, это просто мечты. Когда мечта объединяет множество людей, это уже начало новой реальности». И мы приложим все усилия, чтобы казахстанская мечта стала явью.