​Обеспечить верховенство закона

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
фото Александра КУПРИЕНКО

С информацией об отправлении правосудия в Приуралье выступил председатель областного суда Бек Ахметов. Были представлены также отчеты комиссии по судебной этике и филиала Союза судей. 

В своем выступлении Кайрат Мами отметил позитивные изменения, которые происходят в судебной системе в ходе реализации реформ, обозначенных в Плане нации «100 конкретных шагов». Принципиально новую правовую среду для развития государства, экономики и общества создали новый Гражданский процессуальный кодекс, Закон «О высшем судебном совете», поправки, внесенные в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей», в уголовное законодательство и Кодекс об административных нарушениях.

Одна из главных задач пре­образований, подчеркнул председатель Верховного суда – упрощение судопроизводства, которое позволяет существенно сократить время принятия окончательных судебных решений. Эта цель достигнута. Так, за пять месяцев нынешнего года в порядке упрощенного производства в стране рассмотрено каждое второе гражданское дело. Почти вдвое возросло число дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения споров. Аналогичная ситуация и по уголовным делам.

Особое внимание Кайрат Мами обратил на ужесточение квалификационных требований и механизмов отбора кандидатов на судейские должности. Ведется работа над проектом нового Этического кодекса судей, который планируется принять на VII съезде судей осенью нынешнего года. В нем требования к судейскому корпусу приведены в соответствие с международными стандартами.

Глава государства придает особое значение правовой защите казахстанцев, констатировал председатель Верховного суда. Для эффективной работы судебной системы создаются все условия. Поэтому граждане вправе ожидать качественного отправления правосудия. В Западно-Казахстанской области добились в этом отношении положительных результатов. В 2,5 раза увеличилось число дел, рассмотренных с применением примирительных процедур, более чем вдвое возросло назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. Но есть и направления, требу­ющие совершенствования работы. К примеру, проведенный опрос показал, что есть факты несвоевременного начала судебных процессов. В нескольких районах области ухудшилось качество отправления правосудия по уголовным делам.

Кайрат Мами поручил проводить постоянный анализ судебной практики и этики, усилить борьбу с коррупцией, развивать электронное правосудие и обеспечить личный прием граждан. Все эти меры в конечном счете направлены на обеспечение верховенства закона.

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