​Обеспечить верховенство закона

Генеральный прокурор доложил Главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране. Гизат Нурдау­летов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане.

Президент был проинформирован о мерах по защите конституционных прав граждан, а также об актуальных вопросах борьбы с преступностью, внед­рении цифровых технологий в уголовный процесс.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, сообщила пресс-служба Президента.