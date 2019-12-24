​Обеспечить верховенство закона

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Генеральный прокурор доложил Главе государства об итогах работы надзорного органа, состоянии законности и правопорядка в стране. Гизат Нурдау­летов отметил динамику снижения уровня преступности в Казахстане.

Президент был проинформирован о мерах по защите конституционных прав граждан, а также об актуальных вопросах борьбы с преступностью, внед­рении цифровых технологий в уголовный процесс.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость продолжить работу по обеспечению верховенства закона во всех сферах жизнедеятельности общества.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, сообщила пресс-служба Президента.

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