​Обеспечить верховенство закона

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Галия ШИМЫРБАЕВА

С приветственными словами к собравшимся обратились председатель Конституционного совета Игорь Рогов, заместитель руководителя Администрации Президента Талгат Донаков и заместитель Генерального прокурора Нурмаханбет Исаев. Они пожелали, чтобы адвокаты шире использовали процессуальные полномочия, предоставленные им вступившим в силу в начале этого года новым Уголовно-процессуальным кодексом.

Как отметили организаторы – представители Республиканской коллегии адвокатов, офиса программ ОБСЕ в Астане и Центра исследования правовой политики – необходимость проведения форума обусловлена новым этапом, в который вместе со всей правовой системой страны вступила и отечественная адвокатура. Важное значение в этом процессе имеет и провозглашенный Главой государства План нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, одна из которых предусматривает меры по обеспечению верховенства закона. В том числе и состязательного правосудия.

Участники форума, в том числе из России, Беларуси, Украи­ны, Литвы и Турции, обсудили состояние казахстанской адвокатуры.

В частности, ее взаимодействие с государством, проблемы законодательства и правоприменительной практики по обеспечению гарантий адвокатской деятельности, права граждан на квалифицированную юридическую помощь, обеспечение этических стандартов профессии адвоката в публичном пространстве.

Как известно, для реализации Плана нации «100 шагов» принят целый комплекс законодательных инициатив. В соответствии с ними роль адвокатуры в системе оказания гражданам юридической помощи признана ведущей. Отмечается необходимость усиления процессуальных прав адвокатов. К слову, только при разработке нового УПК адвокатура внесла в Парламент более 200 поправок, многие из которых обрели силу закона. Организаторы форума выразили надежду, что и прозвучавшие на данном мероприятии предложения будут не только услышаны, но и учтены в дальнейшем при внесении поправок в УПК, ГПК и КОАП.

Разработка будущих законов опирается на фундамент ежедневной практической работы. Если, к примеру, коснуться системы оказания гарантированной государством бесплатной юридической помощи, то в этом процессе принимают участие более половины всех адвокатов страны. Результат налицо: если в первом полугодии 2014 года они оказали помощь 57 тыс. граждан, то за соответствующий период нынешнего ее получили уже более 66 тыс. казахстанцев.

Постоянно развивающаяся адвокатура Казахстана (она насчитывает 5 тыс. адвокатов, 16 коллегий, 184 юридические консультации, 150 адвокатских контор) нуждается в обобщении опыта в качестве правозащитного и гражданского института. В том числе с целью планомерного наращивания процессуальных полномочий в уголовном и гражданском процессах, обеспечения гарантии государства на получение гражданами квалифицированной юридической помощи, формирования правового самосознания общества.

Теперь адвокатские форумы в Казахстане станут постоянными.

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