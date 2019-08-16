Общество
Обеспечить высокое качество дошкольного обучения и воспитания поручил Токаев
Айдана Демесинова
Обеспечить высокое качество дошкольного обучения и воспитания поручил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании августовской конференции – 2019: "Keleshekke -kemel bilimmen!", передает корреспондент
Kazpravda.kz.


"В негосударственных дошкольных организациях зачастую воспитательно-образовательный процесс практически отсутствует, воспитатели не всегда руководствуются требованиями государственного общеобразовательного стандарта. Из материалов СМИ мы часто узнаем о вопиющих случаях избиения детей, их содержанию в ненадлежащих условиях. Поручаю правительству принять все меры, в том числе законодательные, чтобы обеспечить высокое качество дошкольного обучения и воспитания. Считайте, что это приоритетная задача", - сказал Президент РК.


Помимо этого, Глава государства призвал педагогов обратить внимание на привитие в сознание детей любви к окружающей среде.


"Чисто не там, где убирают, а там где не сорят. Нашим детям нужно прививать экологичное сознание, всячески культивировать культуру бытовой чистоты, гигиены, учить пониманию исключительной важности защиты природы. Как это делается, например, в странах Северной Европы. Педагогам нужно продвигать эти ценности на всех ступенях образования и во всех образовательных учреждениях, в том числе частных",- добавил Касым-Жомарт Токаев.

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