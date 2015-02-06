Свежий выпуск Обеспечить занятость Максут ИРЖАНОВ, Астана

Результатам встречи, состоявшейся в Индустриальном парке Астаны, стало подписание меморандумов по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечению трудовых прав и гарантий работников.

– Правительство совместно с местными исполнительными органами, руководителями компаний и предприятий приняли все меры, чтобы в первую очередь обеспечить занятость населения и создать новые рабочие места, – отметил Б. Сапарбаев.

Обращаясь к участникам встречи, аким Астаны А. Джаксыбеков подчеркнул, что стабильность в коллективах, сохранение и создание новых рабочих мест являются одной из главных задач как государственной власти, так и руководителей предприятий. По его словам, в данном направлении государством проводится большая работа. Только в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в Астане удалось сохранить свыше 8 тыс. рабочих мест и дополнительно трудоустроить свыше 4 тыс. человек.

– В 2015 году планируется обеспечить запуск 6 новых производств, где будет создано порядка 1 600 рабочих мест. Главным при этом считаю необходимость сохранить темпы роста экономики города, – отметил А. Джаксыбеков.

В начале были подписаны двусторонние меморандумы по вопросам увеличения казахстанского содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг между акимом Астаны и руководителями крупнейших АО: «НК «КТЖ», «Нацио­нальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и «КазМунайГаз», между заместителем акима Астаны Нурали Алиевым и руководителями акционерных обществ «Самрук Энерго», «Транстелеком», «КазТранс­Ойл», «KEGOC», «НК «Казатом­пром» и «Казахтелеком».

Затем трехсторонние меморандумы, направленные на сохранение рабочих мест, эффективное взаимодействие в стабилизации производственных процессов, подписали заместитель акима столицы Ермек Аманшаев, председатель Профсоюзного центра Астаны Сарсенбай Мынбаев и руководители 7 крупных столичных предприятий: АО «Концерн Цесна Астык», ГКП «Астана су арнасы», АО «Астана – Зеленстрой», АО «Локомотив курастыру зауты», ТОО «Астана Тазалык», ТОО «СК «Кулагер», ТОО «СК «Базис».

Бердыбек Сапарбаев и Адильбек Джаксыбеков выразили уверенность в том, что меморандумы будут соблюдаться всеми сторонами и обеспечат соблюдение в полном объеме трудовых прав работников и работодателей.