Обеспечить защиту детей

В повестку модернизации казахстанского общества, по данным экспертов, введены актуальные вопросы.

– Чрезвычайно важны инициа­тивы Президента по совершенствованию системы выборности акимов, улучшению условий и качества образования, цифровизации документооборота, – говорит Ермек Токтаров, ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

Вместе с тем Глава государства указал на необходимость пересмотра залоговой политики банков и регулирования оценочной деятельности, повышение эффективности бюджетной политики, а также укрепление системы защиты прав человека.

При этом поставленные задачи основаны на глубоком анализе актуальной ситуации в стране и учитывают предложения членов НСОД. Это очередной раз подтверждает эффективность этого механизма взаимодействия государства и гражданского общества в Казахстане.

Как отмечает эксперт КИСИ, Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что конечная цель наших реформ – улучшение качества нации.

Концепция «слышащего государства» успешно реализуется на разных уровнях. Государственные органы готовы оперативно реагировать на рациональные и обоснованные запросы общества. Однако для этого необходимо активное участие граждан в диа­логах по актуальным вопросам жизни общества, что позволит выработать общее видение ближайшего будущего нации.

В то же время Президент сформулировал понятный принцип общественной дискуссии: «плюрализму – да, радикализму – нет». Гражданская активность должна опираться на высокие нравственные ценности.

– Глава государства подчерк­нул необходимость воспитания подрастающего поколения в духе лучших качеств и ценнос­тей, к которым он отнес нравственность, гуманизм, патрио­тизм, стремление к знаниям, трудолюбие, бережливость и прагматизм, – говорит Ермек Токтаров.

Эти качества присущи культуре народа Казахстана с давних времен. В словах Президента звучит призыв сохранить преемственность и последовательность в их передаче от старших поколений к младшим.

– Президент особо затронул вопросы безопасности детей и защиты их прав, – акцентирует внимание Мадина Бектенова, ведущий научный сотрудник КИСИ.

По ее словам, 30% нашего народа – это дети, будущее страны. Обеспечение их прав относится к числу глобальных проблем современности. Особое место и роль подрастающего поколения в жизнеспособности общества и прогнозировании его будущего развития. Если посмот­реть на статистику, то на начало 2020 года количество детей в возрасте от 1 до 17 лет составило 6 110 156, что на 1 млн 260 тыс. детей больше, чем в 2011 году.

Защита прав и законных интересов детей и семей с детьми является одним из главных направлений политики Республики Казахстан, и для ее реализации проводится дальновидная работа. За годы независимости в Казах­стане ратифицированы основные международные документы по защите прав детей. Приняты законы и указы, в которых прописаны права несовершеннолетних.

Тем не менее преступление против детей не редкость. В прошлом году против несовершеннолетних совершено 1 814 уголовных правонарушений.

То есть каждый день в среднем страдали 5 детей. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления надзора за защитой прав ребенка.

В целом вопросы защиты прав человека являются приоритетными для Президента Токаева с момента его избрания Главой государства в июне 2019 года.

В своих Посланиях, на заседаниях Национального совета общественного доверия и среди поручений, поставленных перед Правительством, четко ставится вопрос защиты прав человека.

В частности, очень актуально принятие комплексных мер по защите граждан, особенно детей, от насилия, кибератак, борьбы с буллингом, суицидом, торговлей людьми и пытками.

Пожалуй, наиболее тревожный вопрос сейчас для казахстанцев – безопасность наших детей в школах.

Формирование комфортной и безопасной среды в образовательных учреждениях является одной из приоритетных задач государства. После страшных событий в США, России, связанных с гибелью школьников, в казахстанских школах также проводятся регулярные проверки.

Вот только выводы оказываются неутешительными. По данным министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, по состоянию на июнь текущего года из 7 440 школ в стране только 434 (или 6%) заключили договоры с охранными организациями, а 6 832 (92%) школы не оборудованы «тревожными кнопками», в 3 384 (45,5%) школах система видеонаблюдения не соответствует стандартам.

Очевидно, нужно усилить работу по обеспечению безопас­ности в образовательных учреждениях.

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета открыто обозначил эту проблему, подчеркнув необходимость предъявления единых требований к системе безопасности в образовательных учреждениях и выработки для этого общих для всех правил.

Кроме того, на местах необходимо наладить координацию по профилактике правонарушений против детей и среди детей.

В нашем государстве достаточно нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Нужно только внимательно следить за их реализацией, взаимодействовать и слаженно работать ведомствам.

Итак, вопрос обеспечения бе­зопасности наших детей в государственных учреждениях образования остается открытым. Причиной тому – несогласованность регламентов и действий уполномоченных органов, а также местных исполнительных органов власти. Поэтому поручение Главы государства об установлении общих правил и единых требований к системе безопасности в учебных заведениях весьма актуально и своевременно.