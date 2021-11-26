Свежий выпуск
Обеспечить защиту детей
Игорь Прохоров

В повестку модернизации казахстанского общества, по данным экспертов, введены актуальные вопросы.

– Чрезвычайно важны инициа­тивы Президента по совершенствованию системы выборности акимов, улучшению условий и качества образования, цифровизации документооборота, – говорит Ермек Токтаров, ведущий научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК.

Вместе с тем Глава государства указал на необходимость пересмотра залоговой политики банков и регулирования оценочной деятельности, повышение эффективности бюджетной политики, а также укрепление системы защиты прав человека.

При этом поставленные задачи основаны на глубоком анализе актуальной ситуации в стране и учитывают предложения членов НСОД. Это очередной раз подтверждает эффективность этого механизма взаимодействия государства и гражданского общества в Казахстане.

Как отмечает эксперт КИСИ, Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что конечная цель наших реформ – улучшение качества нации.

Концепция «слышащего государства» успешно реализуется на разных уровнях. Государственные органы готовы оперативно реагировать на рациональные и обоснованные запросы общества. Однако для этого необходимо активное участие граждан в диа­логах по актуальным вопросам жизни общества, что позволит выработать общее видение ближайшего будущего нации.

В то же время Президент сформулировал понятный принцип общественной дискуссии: «плюрализму – да, радикализму – нет». Гражданская активность должна опираться на высокие нравственные ценности.

– Глава государства подчерк­нул необходимость воспитания подрастающего поколения в духе лучших качеств и ценнос­тей, к которым он отнес нравственность, гуманизм, патрио­тизм, стремление к знаниям, трудолюбие, бережливость и прагматизм, – говорит Ермек Токтаров.

Эти качества присущи культуре народа Казахстана с давних времен. В словах Президента звучит призыв сохранить преемственность и последовательность в их передаче от старших поколений к младшим.

– Президент особо затронул вопросы безопасности детей и защиты их прав, – акцентирует внимание Мадина Бектенова, ведущий научный сотрудник КИСИ.

По ее словам, 30% нашего народа – это дети, будущее страны. Обеспечение их прав относится к числу глобальных проблем современности. Особое место и роль подрастающего поколения в жизнеспособности общества и прогнозировании его будущего развития. Если посмот­реть на статистику, то на начало 2020 года количество детей в возрасте от 1 до 17 лет составило 6 110 156, что на 1 млн 260 тыс. детей больше, чем в 2011 году.

Защита прав и законных интересов детей и семей с детьми является одним из главных направлений политики Республики Казахстан, и для ее реализации проводится дальновидная работа. За годы независимости в Казах­стане ратифицированы основные международные документы по защите прав детей. Приняты законы и указы, в которых прописаны права несовершеннолетних.

Тем не менее преступление против детей не редкость. В прошлом году против несовершеннолетних совершено 1 814 уголовных правонарушений.

То есть каждый день в среднем страдали 5 детей. В связи с этим Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость усиления надзора за защитой прав ребенка.

В целом вопросы защиты прав человека являются приоритетными для Президента Токаева с момента его избрания Главой государства в июне 2019 года.

В своих Посланиях, на заседаниях Национального совета общественного доверия и среди поручений, поставленных перед Правительством, четко ставится вопрос защиты прав человека.

В частности, очень актуально принятие комплексных мер по защите граждан, особенно детей, от насилия, кибератак, борьбы с буллингом, суицидом, торговлей людьми и пытками.

Пожалуй, наиболее тревожный вопрос сейчас для казахстанцев – безопасность наших детей в школах.

Формирование комфортной и безопасной среды в образовательных учреждениях является одной из приоритетных задач государства. После страшных событий в США, России, связанных с гибелью школьников, в казахстанских школах также проводятся регулярные проверки.

Вот только выводы оказываются неутешительными. По данным министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, по состоянию на июнь текущего года из 7 440 школ в стране только 434 (или 6%) заключили договоры с охранными организациями, а 6 832 (92%) школы не оборудованы «тревожными кнопками», в 3 384 (45,5%) школах система видеонаблюдения не соответствует стандартам.

Очевидно, нужно усилить работу по обеспечению безопас­ности в образовательных учреждениях.

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета открыто обозначил эту проблему, подчеркнув необходимость предъявления единых требований к системе безопасности в образовательных учреждениях и выработки для этого общих для всех правил.

Кроме того, на местах необходимо наладить координацию по профилактике правонарушений против детей и среди детей.

В нашем государстве достаточно нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы безопасности в образовательных учреждениях. Нужно только внимательно следить за их реализацией, взаимодействовать и слаженно работать ведомствам.

Итак, вопрос обеспечения бе­зопасности наших детей в государственных учреждениях образования остается открытым. Причиной тому – несогласованность регламентов и действий уполномоченных органов, а также местных исполнительных органов власти. Поэтому поручение Главы государства об установлении общих правил и единых требований к системе безопасности в учебных заведениях весьма актуально и своевременно.

Популярное

Все
Не наделять Нацбанк новыми полномочиями порекомендовал эксперт МВФ
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Рейсов много, а нареканий и того больше
Счастье в каждом доме
Впереди встречи с избирателями
Взгляд изнутри: в каком состоянии находится конная индустрия Казахстана
В центре внимания – семья и дети
Каждому по заслугам
История в лицах и событиях
Безопасный труд как жизненная необходимость
Путь к мечте
Этот удивительный мир
Наша история и наше будущее
Ах, как хочется вернуться
Душа казахского народа
Тюркское сотрудничество и научная интеграция
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане
Пропавший подросток найден мёртвым в Алматы
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
"Halyk Bank обязали выплатить каждому казахстанцу от 500 тыс. тенге" – на рассылку ответили в Минфине
Спецрепортаж: мирное небо Казахстана в надежных руках
Что происходит с тенге – свежие данные
Новые льготы появились у лиц с инвалидностью в Казахстане – подписан закон
Новые возможности древнего Саурана
Азербайджан намерен перенять опыт работы казахстанских учителей
Почему многие хотят, но никак не могут выучить казахский язык?
Россиянин повесился в дендропарке в Шымкенте
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
Каким должен быть "правильный" исследовательский вуз – интервью с главой КАТУ
Пересмотреть ставки некоторых налогов предлагают в Минфине РК
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
45-градусная жара придет в Казахстан
Шура спел на улице в Нур-Султане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
ООН сменила международное название Турции

Читайте также

Свежий выпуск
Душа казахского народа
Свежий выпуск
Наша история и наше будущее
Свежий выпуск
Путь к мечте
Свежий выпуск
Безопасный труд как жизненная необходимость

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]