Свежий выпуск
Обеспечивать социальную стабильность
Лаура ТУСУПБЕКОВА
В ходе заседания сенаторы ратифицировали Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительствами Казахстана и Беларуси о международном автомобильном сообщении. Документ направлен на установление безразрешительного проезда автотранспортных средств для перевозок грузов между Казахстаном и Беларусью, а также транзитом по их территориям.
Ратифицировала палата и Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как отметил, представляя законопроект, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, на шельфе Каспийского моря располагаются нефтяные месторож­дения, играющие стратегическую роль в экономике обоих государств. Приоритетом для каждого государства является обеспечение безопасности на Каспийском море, в том числе на объектах нефтедобычи, на путях морских коммуникаций. В связи с этим соглашением устанавливается организация совместных скоординированных действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в акватории Каспийского моря.
Предметом соглашения является определение порядка взаимодействия компетентных органов Казахстана и Азербайджана в области гражданской обороны, предупреж­дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучения специалистов в области чрезвычайных ситуаций по оказанию добровольной и взаимной помощи в случае катастрофы или иного бедствия.
Сотрудничество в рамках Соглашения может происходить в форме обмена информацией, обмена опытом, совместного планирования и иных формах, предусмотренных статьей 5 документа. Также соглашением регламентированы условия оказания необходимой помощи, возмещения ущерба. Также в соглашении предусматриваются нормы о порядке разрешения споров, порядке вступления в силу и прекращения его действия.
Сенаторы ратифицировали Соглашение о защите секретной информации в рамках СНГ. Учитывая степень важности предмета Соглашения для сторон-участников, в нем также регламентированы меры защиты секретной информации, в частности процедуры копирования, тиражирования, уничтожения и вопросы передачи секретной информации.
В двух чтениях рассмотрены и приняты поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам прохождения аудита международной морской организации.
Палата приняла закон о Национальной гвардии РК, направленный на обеспечение безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. В двух чтениях рассмотрены и приняты сопутствующий ему закон, а также Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Документом приводятся положения Кодекса РК об административных правонарушениях в новой редакции в соответствии с рядом законодательных актов. Принятие закона обеспечит эффективную защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства от административных правонарушений, повысит эффективность их профилактики.
Подводя итоги уходящего года, К. Токаев отметил, что несмотря на потрясения в мировой экономике и международной политике, под руководством Главы государства Нурсултана Назарбаева Казахстан достиг реальных показателей. Спикер Сената отметил слаженную работу Парламента и Правительства по реализации законотворческой работы.
– Принятые 113 законов являются прочной правовой основой по реализации стратегических программ социально-экономического развития страны, – сказал К. Токаев.
Говоря о предстоящих планах, К. Токаев подчеркнул, что в 2015 году казахстанцам предстоит сложная работа по реализации новой экономической политики «Нұрлы жол», направленной на благосостояние казахстанцев. В связи с этим спикер Сената считает, что вопросы стабильности социальной сферы должны находиться под пристальным вниманием.
Председатель Сената также акцентировал внимание на словах Главы государства, высказанных во время общенационального телемоста о том, что «победу одержит только то государство, которое способно открывать новые производственные рабочие места». По мнению К. Токаева, общество, неустанно работающее на благо Отчизны, способствует успешному развитию государства и является важным фактором его процветания.

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