Обеспечивать устойчивое развитие

Спикер палаты поздравил Б. Дойля с назначением на пост Регионального представителя и пожелал плодотворной работы. Как отметил К. Токаев, деятельность УВКБ ООН в Центральной Азии является чрезвычайно важной с учетом сложной геополитической ситуации. Актуальность, по его мнению, приобретает борьба с нелегальной формой миграции и злоупотреблением статусом беженца.

– Казахстанские парламентарии готовы оказывать всемерную поддержку деятельности УВКБ ООН в регионе, – подчеркнул К. Токаев. Спикер Сената также подчеркнул заинтересованность Казахстана в активном сотрудничестве с организациями системы ООН с целью достижения ее целей и выполнения задач по обеспечению устойчивого развития.

К. Токаев обратил внимание сотрудника ООН на предстоящее проведение Астанинского экономического форума и Всемирной антикризис­ной конференции, а также очередного Cаммита СВМДА в Шанхае. Указанные форумы и другие внешнеполитические мероприятия, проводимые по инициативе Казахстана, по мнению К. Токаева, свидетельствуют о возросшем международном авторитете нашей страны.