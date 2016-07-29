Говоря о результатах работы ведомства, руководитель ГТП Ибрай Тлеугалеев также отметил, что в целях защиты экономических интересов государства им удалось пополнить госбюджет, предотвратить его потери в сфере гражданского судопроизводства.

По данным пресс-службы ведомства, размер возмещенного ущерба составил 5,5 млрд тенге, из них в госбюджет за указанный период времени взыскано налогов и других платежей в размере 2 млрд тенге.

Большая работа выполнена и по переходу на новые модели уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательства. Приняты действенные меры по обес­печению безопасности на железнодорожном и воздушном транспорте.

С учетом требований Главы государства и Генерального прокурора И. Тлеугалеев поставил перед сотрудниками конкретные задачи по всем отраслям надзора. Основными критериями оценки прокуроров на будущее определены механизмы, прописанные в Плане нации «100 конкретных шагов», нацеленные как на дальнейшее обеспечение защиты прав граждан, интересов общества и государства, безопасности на транспорте, так и на профилактику правонарушений.