Свежий выпуск
​Обеспечивая готовность регионов
Вероника МЕЛЛЬ

– Владимир Карлович, для более полного представления о деталях предвыборной подготовки расскажите, пожалуйста, о том, на какие правовые основы опираются местные органы власти в работе по актуализации списков избирателей.

– В первую очередь необходимо отметить, что актуализация списков избирателей является важной составляющей электорального процесса. Более того, она непосредственно касается конституционного права граждан избирать и быть избранными. Обеспечить гражданину возможность реализовать свое избирательное право местные исполнительные органы власти могут только при одном условии – если своевременно внесут данные жителя населенного пункта в список избирателей того избирательного участка, на территории которого зарегистрировано его место проживания.

Если говорить о правовых основах, то ключевой из них является Конституционный закон «О выборах в РК». В этом нормативном правовом акте, в частности, процедуре составления списков избирателей посвящен ряд статей, в которых названы основания для включения избирателей в списки, определены ответственные должностные лица.

Хочу напомнить, что список избирателей по месту жительства составляют местные исполнительные органы – акиматы. Данные об избирателях они получают от органов, осуществляющих учет населения.

Необходимо понимать, что работа с базой данных об избирателях не является разовой акцией, приуроченной к одним конкретным выборам. Работа по поддержанию базы в актуальном состоянии ведется круглогодично. Раз в полугодие – по состоянию на 1 января и на 1 июля – местные исполнительные органы представляют в Центральную избирательную комиссию сведения о численности избирателей в регионах.

В период электоральных кампаний за 20 дней до начала голосования соответствующие акимы за своей подписью представляют по акту списки избирателей в участковые избирательные комиссии. Таким образом, за 15 дней до выборов избиратели смогут на своем избирательном участке проверить включение их данных в списки и при необходимости исправить допущенные неточности.

Еще одна важная деталь: формирование списков избирателей, их актуализация, включение новых данных об избирателях, приезжающих в регион либо выбывающих из него, относятся к компетенции местных органов власти. Центральная избирательная комиссия и местные избиркомы оказывают сотрудникам акиматов, работающим со списками, информационную и консультативную помощь.

– Известно, что работа по подготовке и организации выборов требует особого набора знаний и компетенций. Какую работу, направленную на повышение профессионального уровня организаторов выборов, проводит Центризбирком?

– Работа по повышению профессионального уровня и специальной подготовке тех, кто занимается подготовкой и проведением выборов, проводится как Центральной избирательной комиссией на республиканском уровне, так и избиркомами в регионах.

Также Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан регулярно проводит совещания, семинары, «круглые столы», посвященные различным аспектам организации избирательной кампании. Участниками этих мероприятий являются не только члены избирательных комиссий, но и представители заинтересованных государственных органов, политических партий, общественных объединений, НПО и СМИ.

Кроме того, Центризбирком выпускает печатные методические рекомендации и дает разъяснения в средствах массовой информации по вопросам правового регулирования деятельности участников избирательного процесса. Эти методические рекомендации и пособия направляются в территориальные и участковые избирательные комиссии и активно ими используются.

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