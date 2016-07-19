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​Обеспечивая конкуренцию
Инеш БЕРЖАНОВА

В этом уверен директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК Исидор Борчашвили. По его мнению, принятие закона будет способствовать повышению состязательности среди экспертов, а значит, и оказанию более качественных услуг.

На сегодня, как выяснилось, в республике выдано более 200 лицензий на осуществление судебно-экспертной деятельности в Казахстане. Однако практикующих частных экспертов у нас всего 85 человек. 50 из них работают в Астане и Алматы, остальные – в регионах. В итоге получается, что на одну область или город областного значения приходится всего 1–2 эксперта.

– Очевидно, что это направление недостаточно развито, государственные эксперты значительно перегружены, – сетует И. Борчашвили. – В этой связи Правительством дано поручение наряду с совершенствованием правоохранительной системы развивать и судебно-экспертную деятельность в Казахстане.

При этом особое внимание должно уделяться активному вовлечению в этот процесс частных экспертов, как наиболее мобильных и заинтересованных в скорейшем рассмотрении вопроса специалистов. Повышению привлекательности работы этого института также способствует тот факт, что физическое лицо или государственный орган, нуждающийся в экспертизе, будет иметь право выбора на проведение качественной, обоснованной оценки имущества, продукции, результатов творческого труда.

На эффективность такого подхода неоднократно указывала депутат Мажилиса Парламента РК Светлана Бычкова. Ссылаясь на поставленные Главой государства задачи по реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и Государственной программы дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014–2020 годы, она говорит о том, что сегодня защита в судах напрямую связана с убедительными неопровержимыми доказательствами, зачастую полученными в результате проведения экспертиз.

К слову, сейчас в этой сфере пока еще действует Закон «О судебно-экспертной деятельности» 2010 года. Отдельные его положения потребовали пересмотра и доработки в связи со вступлением в силу новых Уголовно-процессуального и Граж­данского процессуального кодексов. Иные нормы закона сами по себе не прошли экзамен на прочность, а тут еще и создание единой экспертной системы при Министерстве юстиции Казах­стана. Последнее означает, что теперь ведомству фактически под­отчетны все виды судебных экспертиз, начиная от наркологической и заканчивая психиатрической. По мнению специалистов, это значительно упрощает выполнение контролирующих функций как в отношении государственных, так и частных экспертов.

В целом вопрос развития института частной судебной экспертизы находится под особым контролем министра юстиции Берика Имашева. Под его руководством Центром судебной экспертизы принят ряд мер, направленных на развитие этого направления.

– Предложения по законопроекту, поступившие от лицензиатов, мы также направили в Мажилис, и они подлежат дальнейшему рассмотрению, – отмечает И. Борчашвили. – Но мы не должны опасаться того, что с развитием института частных экспертов появятся так называемые «заказные» экспертизы, когда заказчик оплачивает услуги и получает нужное ему заключение. Хочу особо отметить, что практически все эксперты, работающие на основании лицензии, – выходцы из Центра судебной экспертизы. Это люди с многолетним опытом, которые прошли жесткий отбор и безусловно отвечают требованиям обязательных критериев лицензирования. Более того, в соответствии со статьей 420 УК РК за заведомо ложное заключение государственный и частный эксперт несут одинаковую ответственность.

Для обеспечения эффективности работы лицензиатов в рамках законопроекта предлагается также создать Палату частных судебных экспертов республики. Планируется, что этот орган будет не только вести самоконт­роль, но и осуществлять руководство, обучение, переподготовку своих кад­ров. Это будет некоммерческая профессиональная, самофинансируе­мая организация, предоставляющая защиту прав и законных интересов своих членов в госорганах и негосударственных структурах, оказывающая помощь и содействие в развитии судебно-экспертной деятельности Казахстана.

Главная же проблема, по мнению лицензированных судебных экспертов, заключается сегодня в низкой осведомленности наших граждан, юридических лиц о том, что проводить экспертизу в республике можно не только в рамках госоргана, но и поручать ее частным экспертам. Это дает возможность участникам процесса реализовать свое право на выбор лиц, которым может быть назначено производство экспертного исследования, при этом за достоверность и объективность выводов эксперт отвечает собственной именной лицензией и репутацией.

Люди не обращаются к частникам также и потому, что неверно предполагают: цена на их услуги стоит намного дороже государственных. Но, как утверждают представители негосударственных организаций, это не повод для беспокойства. Как правило, цены включают в себя затраты на проведение исследования и собственно работу эксперта. В условиях рыночной экономики не исключено также, что эта стоимость может варьироваться. Вот тут-то и появляется здоровая конкуренция, когда человек выбирает самых грамотных специалистов, на деле владеющих знаниями, умением четко и аргументированно защищать права клиента в суде.

Получить лицензию не так уж и сложно, главное – иметь необходимый багаж знаний и необходимое оборудование для проведения исследований. Но если у одних это просто компьютер, то у других может быть целая лаборатория. Неудивительно в связи с этим, что и частники возлагают надежды на принятие нового закона, предполагающего в том числе создание Палаты частных экспертов, которая может все это им предоставить. 

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