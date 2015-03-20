Обеспечивая верховенство закона 743 Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Фото автора

В течение двух дней депутаты Парламента, руководители министерств и ведомств, видные ученые-юристы и зарубежные экс­перты обсуждали ключевые проблемы, касающиеся повышения эффективности уголовного процесса в нашей стране. В ходе форума речь, в частности, шла об основных изменениях в новом Уголовно-процессуальном кодексе, вступившем в силу в начале года. Они касаются вопросов осуществления судопроизводства с участием присяжных заседателей, прокурорского надзора, получения квалифицированной юридической помощи, обеспечения права на неприкосновенность частной жизни.



Существенно укрепились такие основные нормы правосудия, как равенство всех граждан перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон, глас­ность, обеспечение права каждого казахстанца на судебную защиту. Кроме того, значительно расширены права адвокатов, получивших возможность собирать доказательства наряду с органами предварительного следствия.



Как отметил председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов, принципы верховенства закона базируются в том числе на Концепции правовой политики, проводимой в республике в последние годы. К примеру, в рамках масштабной реформы правоохранительной системы принято более 20 законов, апробирован ряд механизмов, способствующих упрощению судебного производства. В рамках дальнейшей модернизации уголовного права Казахстан активно использует лучшую мировую прак­тику, применяя ее с учетом национальных интересов.



По словам посла, главы офиса ОБСЕ в Астане Наталии Зарудной, благодаря эффективному взаимодействию казахстанских и зарубежных юристов-прак­тиков удалось внести весомый вклад в разработку нового законодательства РК и приблизить его к меж­дународным стандартам верховенства права. Между тем с принятием и вступлением в силу Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях внимание к правовой сфере не снизилось, потребность в помощи иностранных экспертов не уменьшилась. Теперь на повестке дня – непростые вопросы по разработке сопутствующих законов, а также не менее важная работа по разъяснению особенностей правоприменительной практики для широкого круга представителей госорганов, судебного корпуса, адвокатуры и граждан.



– Подотчетность власти, прежде всего, правоохранительных структур, прозрачность их дея­тельности и профессионализм – ключевые аспекты в деле повышения доверия населения к государственным институтам, – подчеркнула Н. Зарудна. – И как результат – уменьшение конфликтного потенциала в обществе, превенция преступлений и достижение правопорядка. Эти ценностные ориентиры лежат в основе международных обязательств ОБСЕ, Совета Европы, ООН. Они же стали частью одной из пяти выдвинутых в респуб­лике институциональных реформ. Мы надеемся, что Казахстану удастся обеспечить эффективность уголовного судопроизводства с учетом передового опыта развитых стран.



В свою очередь заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил, что новеллы, включенные в ряд кодексов после мониторинга международного законодательства, значительно упростили громоздкий уголовный процесс и полностью исключили риски, связанные с сокрытием преступлений от учета. Укрепились полномочия надзорного органа, введены институты процессуального прокурора и следственного судьи, что обеспечило повышение объективности досудебного расследования и беспристрастности суда.



Ужесточены также меры наказания за совершение коррупционных преступлений. Все эти положения позволят улучшить деятельность государственных органов в плане защиты прав и свобод граждан.



Участники встречи с удовлетворением отметили, что в последнее время осуществляется новый этап реформирования отечественной правовой системы в соответствии с целями Стратегии "Казах­стан-2050". Так, значительно гуманизировано законодательство, ведется работа по применению обратной силы закона по отношению к большому кругу осужденных. В результате существенно сокращается "тюремное население".



Это позволило решить многие проблемы, однако еще рано считать работу завершенной. Зарубежные эксперты выразили готовность и впредь оказывать казахстанским коллегам методологическую помощь в реализации поставленных задач.