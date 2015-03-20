Обеспечивая верховенство закона

743
Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область
Фото автора
В течение двух дней депутаты Парламента, руководители министерств и ведомств, видные ученые-юристы и зарубежные экс­перты обсуждали ключевые проблемы, касающиеся повышения эффективности уголовного процесса в нашей стране. В ходе форума речь, в частности, шла об основных изменениях в новом Уголовно-процессуальном кодексе, вступившем в силу в начале года. Они касаются вопросов осуществления судопроизводства с участием присяжных заседателей, прокурорского надзора, получения квалифицированной юридической помощи, обеспечения права на неприкосновенность частной жизни.

Существенно укрепились такие основные нормы правосудия, как равенство всех граждан перед законом и судом, состязательность и равноправие сторон, глас­ность, обеспечение права каждого казахстанца на судебную защиту. Кроме того, значительно расширены права адвокатов, получивших возможность собирать доказательства наряду с органами предварительного следствия.

Как отметил председатель Конституционного совета РК Игорь Рогов, принципы верховенства закона базируются в том числе на Концепции правовой политики, проводимой в республике в последние годы. К примеру, в рамках масштабной реформы правоохранительной системы принято более 20 законов, апробирован ряд механизмов, способствующих упрощению судебного производства. В рамках дальнейшей модернизации уголовного права Казахстан активно использует лучшую мировую прак­тику, применяя ее с учетом национальных интересов.

По словам посла, главы офиса ОБСЕ в Астане Наталии Зарудной, благодаря эффективному взаимодействию казахстанских и зарубежных юристов-прак­тиков удалось внести весомый вклад в разработку нового законодательства РК и приблизить его к меж­дународным стандартам верховенства права. Между тем с принятием и вступлением в силу Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса об административных правонарушениях внимание к правовой сфере не снизилось, потребность в помощи иностранных экспертов не уменьшилась. Теперь на повестке дня – непростые вопросы по разработке сопутствующих законов, а также не менее важная работа по разъяснению особенностей правоприменительной практики для широкого круга представителей госорганов, судебного корпуса, адвокатуры и граждан.

– Подотчетность власти, прежде всего, правоохранительных структур, прозрачность их дея­тельности и профессионализм – ключевые аспекты в деле повышения доверия населения к государственным институтам, – подчеркнула Н. Зарудна. – И как результат – уменьшение конфликтного потенциала в обществе, превенция преступлений и достижение правопорядка. Эти ценностные ориентиры лежат в основе международных обязательств ОБСЕ, Совета Европы, ООН. Они же стали частью одной из пяти выдвинутых в респуб­лике институциональных реформ. Мы надеемся, что Казахстану удастся обеспечить эффективность уголовного судопроизводства с учетом передового опыта развитых стран.

В свою очередь заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил, что новеллы, включенные в ряд кодексов после мониторинга международного законодательства, значительно упростили громоздкий уголовный процесс и полностью исключили риски, связанные с сокрытием преступлений от учета. Укрепились полномочия надзорного органа, введены институты процессуального прокурора и следственного судьи, что обеспечило повышение объективности досудебного расследования и беспристрастности суда.

Ужесточены также меры наказания за совершение коррупционных преступлений. Все эти положения позволят улучшить деятельность государственных органов в плане защиты прав и свобод граждан.

Участники встречи с удовлетворением отметили, что в последнее время осуществляется новый этап реформирования отечественной правовой системы в соответствии с целями Стратегии "Казах­стан-2050". Так, значительно гуманизировано законодательство, ведется работа по применению обратной силы закона по отношению к большому кругу осужденных. В результате существенно сокращается "тюремное население".

Это позволило решить многие проблемы, однако еще рано считать работу завершенной. Зарубежные эксперты выразили готовность и впредь оказывать казахстанским коллегам методологическую помощь в реализации поставленных задач.

Популярное

Все
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
В Таразе начнут собирать трактора
Этническая журналистика: история и современность
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Хищники опасны, но находятся под защитой
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
Когда содержание важнее формул
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Детей научат правилам безопасности
В традициях народных ремесел
Дурное воспитание
Премьера, поздравления, овации
Отношения между главами Казахстана и России находятся на весьма высоком уровне – российский политолог Антон Арутюнов
Водопроводы для Приаралья
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Демография определяет будущее страны
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]