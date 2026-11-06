Обесцененная болезнь

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini AI

Побег от реальности

Это 20-я картина режиссера-документалиста Рината Балгабаева на социальную тематику.

– В Казахстане высокий уровень ­суицидов, особенно среди мужчин среднего возраста, – говорит режиссер. – Все начинается с депрессии, и она может коснуться любого из нас. Цель, которую я поставил перед собой, – преодолеть стигматизацию. Люди стыдятся говорить об этой болезни и в том числе из-за этого поздно обращаются за помощью. Изначально в списке у меня было 40 героев – людей разных профессий и уровня достатка. К началу съемок часть из них отказалась участвовать в проекте. Одни боялись, что родственники не поймут, скажут, что это блажь. Другие опасались лишних разговоров на работе.

Многие просили снимать их анонимно, но мне нужно было показать депрессию как излечимое медицинское состояние, а не слабость характера. И чтобы помочь преодолеть стигматизацию другим людям, героям, не закрывая лица, предстояло рассказать, как она протекала у них и как они выбрались из нее.

В итоге, по словам режиссера, осталось 20 героев, из которых в процессе съемок отказались еще несколько. У каждого из них была долгая стрессовая ситуация, которую психика однажды не выдержала. Например, одну из героинь с детства избивал старший брат. Другую подвергал насилию бывший парень, у третьего были сложности на работе, еще у одной женщины дочь родилась со сложным диагнозом.

– Я не ставил задачу подобрать только медийных людей (они в картине тоже есть), женщин или мужчин, – делится автор.

«Бездны». – Мне важно было показать, что это может коснуться человека любого возраста и статуса – социального и финансового. Есть люди, у которых со стороны все выглядит хорошо, но по факту их психика ответила на переживаемый ими стресс депрессией. Особенно это касается мужчин. Так как процент обращения к психиатрам и психологам среди них очень низкий, то почти у всех были попытки суицида.

Досбол, ресторатор из Астаны, рассказывает:

– Принять душ было для меня уже подвигом из-за полного отсутствия интереса к жизни. Я не знал, что со мной происходит. Все разрушалось вокруг – семья, бизнес. Но депрессия забирает чувство страха. Из-за апатии и отсутствия энергии пропадают силы идти на контакт с людьми, разговаривать с женой и отвечать на ее вопросы. Мне казалось, что лучшее решение – развестись...

– Все это было перечеркнуто, – говорит другой участник съемок, туроператор из Алматы. – То, что когда-то интересовало, стало вдруг незначимым в моей жизни. Всегда приносили удовольствие занятия музыкой – пение, игра на барабанах и гитаре, а тут даже на это не хотел смот­реть. Просто лежишь в кровати, около часа скролишь ленту, а потом опять засыпаешь до вечера – страшное состояние. У меня три сына – 4, 11 и 16 лет. Им, особенно младшему, требовалось отцовское внимание. И это стало той соломинкой, которая меня вытащила. Общаться с малышом, водить его в садик, забирать оттуда, кормить – это было единственное, что я мог делать хоть с каким-то желанием. Все остальное – что обо мне подумают, чего я хочу в жизни – перестало меня волновать. Такая бессмысленность была пугающей. Я понимал, что без посторонней помощи не справлюсь, но комплексовал. Как так?! Я же мужчина! Первые два-три месяца думал, что единственный выход – уйти из жизни. Часами стоял у окна и пару раз открывал его… Но мне помогли мой брат и супруга. Они понимали, что со мной что-то не так, и настаивали на том, чтобы я шел к врачу. Один знакомый рекомендовал психиатра, который диагностировал депрессию. И пришло облегчение, потому что этому появилось название.

– Первая депрессия началась у меня в 2018-м году и продлилась три с половиной года, – рассказывает 39-летний алматинец, внешне очень успешный человек. – Потом была ремиссия: мой мозг дал мне пять счастливых лет. Последний год я опять нахожусь в том же состоянии, что и тогда. Но первый раз не признавал у себя депрессию как болезнь, был уверен, что я просто неудачник, у которого нет ни жилья, ни накоплений, ни семьи. Каждый вечер приходил с работы с тремя-четырьмя банками пива и включал бессмысленный ролик на YouTube… Откладывал дела на потом, а они накапливались. В итоге дошло до того, что я просто не мог прибраться даже в своей комнате.

По словам мужчины, он перестал нормально спать, практически ничего не ел и все время пребывал в полусонном состоянии. А в сентябре 2020 года написал предсмертную записку и залез на балкон. Спасением стали мысли о дочке. Лишь после этого случая он обратился к психологу, и через полгода ему стало лучше.

Наедине с болезнью

Самое страшное в депрессии, как утверждают врачи-психиатры, когда человек не знает, что с ним происходит, и остается наедине с болезнью.

– Никто из моих близких тогда и не думал, какие у меня проблемы, – приз­нался тот алматинец, что едва не выпрыгнул из окна. – Я тогда только начинал вести свой блог и о ситуации, когда залез на подоконник, написал только через полгода. Через 10 минут позвонил отец: «Почему я не знал об этом?» Что я мог ответить? «Потому что я закрылся и не хотел навешивать свои проблемы на кого-то еще»...

По словам врача-психиатра Анар Тастанбековой, мужчины, заболевшие депрессией, очень редко обращаются за медицинской помощью.

– Во-первых, они не признают, что депрессия – это болезнь. Во-вторых, это стигма: как можно идти к врачу с такой проблемой?!

Они даже друзьям редко признаются в потере смысла жизни. Но я работала в наркологии и знаю, что деп­рессия очень часто приводит к алкоголизму. «Выпью – станет легче», – думают многие. Алкоголь действительно может сработать как транквилизатор: расслабляет, убирает какие-то переживания, дает сон, но состояние не выравнивается, более того – возникает зависимость, – поясняет она. – Чтобы спастись, мужчины ходят еще в мечеть и к различным знахарям. Там их никто не знает и копаться в их состоянии не будет. Между тем депрессия – это серьезное психическое расстройство, которое ведет к подавленности и стойкому нарушению настроения.

За эмоции, вызывающие интерес к жизни, отвечают такие гормоны, как серотонин, дофамин, адреналин, а также норадреналин, эндорфины и кортизол. Когда происходит дисбаланс этих нейромедиаторов и они перестают выделяться, человек как бы лишается эмоций. Это состояние начинает управлять его мышлением, ментальными, когнитивными и другими функциями. Ему становится сложно следить за своим внешним видом, теряются социальные навыки и интерес к чему-либо.

Считается, что женщины легче переживают депрессию, потому что они эмоциональнее мужчин. Если появляется проблема, то они рассказывают окружающим о своем состоянии, и их кто-то может услышать. Но тут тоже не все так просто.

– Люди странно устроены, – считает 30-летняя Яна Т. – «С жиру бесишься, – говорили мне. – У тебя растет здоровый ребенок, есть работа, ты хорошо выглядишь. Откуда депрессия? Ты посмотри на людей – человек на коляске передвигается и не унывает». А одна женщина написала мне: «У меня четверо детей, мне вздохнуть некогда, а вы тут с какой-то депрессией». После таких комментариев у меня начинало зашкаливать чувство вины, появлялась сильная тревожность.

Женщина ни с кем не хотела обсуждать свое состояние, потому что думала, что никто ее не поймет. Но с разрушительным заболеванием души, на фоне которого возникают суицидальные мысли, как утверждают врачи, можно справиться.

– Депрессия сегодня успешно лечится с помощью современных препаратов и психотерапии, – говорит Анар Тастанбекова. –

Главное, вовремя (если подавленность длится больше двух недель) обратиться за квалифицированной медицинской помощью, потому что это реальное медицинское заболевание, которое нарушает биохимические процессы в головном мозге. Иначе первичные методы лечения уже не сработают.

По словам Рината Балгабаева, он в своем фильме принципиально дал слово психиатрам:

– Важно, чтобы люди обращались к специалистам с медицинским образованием, а потом уже искали дополнительных специалистов для психокоррекции. После пандемии ковида ситуация с депрессией обострилась еще больше. Из-за нестабильности и неопределенности мы живем в постоянной тревоге. И у меня после работы над этим фильмом сложилось ощущение, что через несколько лет человечество столкнется с новой волной выгорания, тревожности и панических атак. К этому надо быть готовыми и хотелось бы, чтобы родные отнеслись с пониманием к тем, кого она настигла.