​Обезопасят посадку

В настоящее время Комитетом гражданской авиации МИР РК инициированы изменения в нормативно-правовые акты в сфере перевозки пассажиров на воздушном транспорте для внед­рения электронных посадочных талонов. Эти и другие вопросы обсуждались на встрече и. о. председателя комитета Талгата Ластаева с представителями филиала Международной ассоциации воздушного транспорта в Республике Казахстан и авиакомпании AirAstana.

Предполагается, что данный метод позволит поддержать необходимый уровень авиационной безопасности, а также позволит выявлять пассажиров, прошедших регистрацию через Интернет, но не явившихся на рейс, что позволит снизить количество задержек, связанных с ожиданием пассажиров.