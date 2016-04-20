Обезвредить вирус войны Статьи 812 Джеймс Энтони ЗОКА, учитель химии Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления, Талдыкорган

Безусловно, Манифест «Мир. XXI век», обнародованный на Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, представляет большой интерес для международных экспертов по вопросам разоружения, дипломатов, аналитиков, политологов и ученых. Вместе с тем данный документ, призывающий к предотвращению глобальной военной угрозы, уже находит широкий резонанс среди простых людей и общественности Казахстана.



Ознакомившись с текстом Манифеста, я поразился тому, насколько глубоко Нурсултан ­Назарбаев знает мировую ситуацию и предвидит опасность нарастания вооруженных конф­ликтов. Как выразился Президент, «вирус войны» все еще продолжает распространяться по планете, заражая страны и целые континенты. И не дай бог случиться тому, чтобы смертоносное ядерное оружие попало в руки террористических организаций.



На мой взгляд, пятишаговый план Президента Казахстана устанавливает четкие и конкретные направления, необходимые для сохранения и укрепления мира на Земле. Больше всего впечатляет его желание устранить причины возникновения конфликтных ситуаций. Необходимо перестать использовать военную силу для решения спорных вопросов и адаптировать международную политику в области разоружения к новым историческим условиям. Ведь на самом деле в XXI веке только мирный диалог и конструктивные переговоры на принципах взаимоуважения должны стать основой для налаживания добрососедских отношений между государствами.



Считаю, что если авторитетные политики и лидеры государств объединят усилия и примут меры для достижения этой благородной цели, на всем земном шаре воцарятся мир и покой, намного безопаснее станет жить нам и нашим детям.

