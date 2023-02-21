Героя-полицейского, обезвредившего шымкентского стрелка, поощрили

Происшествия
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Первым, кто обезвредил вооруженного мужчину в Шымкенте, оказался оперуполномоченный Туранского районного управления полиции Департамента полиции города Арман Арипжанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Фото: otyrar.kz

Во время перестрелки в Шымкенте Арман был на службе, недалеко от места происшествия. Капитан полиции, услышав выстрелы на улице, отвлек внимание стрелка и задержал его. По словам правоохранителей, вооруженный мужчина хотел выстрелить в него, однако осуществить свой злой умысел ему не удалось благодаря профессионализму полицейского.

«Я в это время занимался делом по краже, просматривали с коллегой кадры видеонаблюдения. Услышал выстрелы, вышел сразу на улицу, там было много студентов, я им всем сказал уйти с места происшествия.

После побежал за преступником, воспользовался моментом и схватил его в машине патрульной полиции. Мои коллеги отвлекли его внимание. В это время он хотел выстрелить в меня, но я обезоружил его. Страха не было, я делал свою работу. Главной целью было обезвредить вооруженного преступника. Я считаю, что это долг каждого полицейского перед народом. Стать полицейским – моя мечта детства», – вспоминает подробности того инцидента герой.

Отважного стража порядка наградили двойным окладом.

Департамент полиции Шымкента также направил в Министерство внутренних дел запрос о награде Армана Арипжанова.

Напомним, перестрелка произошла 20 февраля после обеда на пересечении улиц Иляева и Рыскулбекова в Шымкенте. Вооруженный мужчина хотел ограбить оружейный магазин. Он ранил двух сотрудников охранного агентства.

На место происшествия приехали полицейские. Правоохранителям удалось задержать стрелка за 15 минут.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по трем статьям: по фактам разбойного нападения, покушения на убийство и незаконного хранения оружия. Мужчина с целью ограбления зашел в охотничий магазин, но сработала тревожная кнопка, подоспела частная охрана. Мы так предполагаем, что он в полном объеме не смог реализовать весь свой преступный умысел, и произошла перестрелка с ними», – отметил заместитель начальника ДП Шымкента Арман Бисенбаев.

Задержанный – 49-летний гражданин Узбекистана. В Шымкенте он жил на съемной квартире. Сейчас находится в следственном изоляторе.

Пострадавший в результате перестрелки в Шымкенте охранник лишился пальца левой руки. Раненого мужчину экстренно прооперировали врачи первой клинической больницы. После операции пациент находился под наблюдением врачей в больнице, сегодня его выписали.

«Сотрудник охранного агентства «КГБ» поступил в больницу 20 февраля в 15:10 с огнестрельной раной и травматическим отрывом дистального межфалангового сустава первого пальца левой кисти. Произведена первичная хирургическая обработка раны с формированием ампутационной культи на уровне основной фаланги первого пальца левой кисти. Состояние оценивалось как относительно удовлетворительное. В связи с чем направлен на дальнейшее амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства», – прокомментировал врач-травматолог городской клинической больницы № 1 Шымкента Мадияр Богебаев.

Ранения получил и сам стрелок. Он пришел в оружейный магазин уже с обрезом. Забрал там карабин, но выйти не успел – приехала спецохрана.

«Гражданин Узбекистана 1973 года рождения тоже был ранен. Его доставили в больницу в 3-4 часа ночи. В больницу его привели сотрудники полиции, они и забрали его. Его ранили в лодыжку, в его ногу несколько раз стреляли. Пуля была в коже и под кожей. Мы ему помогли и отправили на амбулаторное лечение. Состояние его удовлетворительное. Он может ходить и самостоятельно двигаться», – сказал Мадияр Богебаев.

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