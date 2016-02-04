Нет в мире существа забавнее обезьяны – только она может столь неподражаемо копировать нас, людей, что невольно возникает вопрос: кто на кого приходит посмотреть?! В мире существует огромное множество самых различных видов этих животных. В Алматинском зоопарке представлено всего семь видов приматов. Среди них есть человекообразные – шимпанзе, бонобо (карликовый шимпанзе), гиббоны, макаки, колобусы, мандрилы.
Как пояснила заведующая секцией приматов Шолпан Абдибекова, обезьянам нужен простор, поэтому нынешние условия зоопарка не позволяют увеличивать их численность. Вот когда зоопарк раздвинет свои границы, обезьян наверняка станет больше. Так как животные они теплолюбивые, то в холодное время года переезжают на зимние квартиры, которые в новогодние праздники были украшены по полной программе. Как у людей, в центре обезьянника красовалась нарядная елка, на клетках – гирлянды и прочая елочная мишура, ведь обезьяны очень любят яркие цвета и все, что блестит. Поэтому и наступивший год, как считает Шолпан, будет настолько ярким, что скучать, видимо, не придется.
С одной из представительниц этого обезьяньего семейства – пятилетней шимпанзе по имени Томирис – мне недавно довелось познакомиться поближе.
...Когда мы зашли в обезьянник, Томирис заканчивала уплетать йогурт, которым ее кормила с ложки Шолпан. Потом в качестве десерта шимпанзе получила большое яблоко. Вначале она его немного погрызла, но вскоре отложила в сторонку и начала демонстрировать нам, «зрителям», свое обезьянье мастерство – носиться по клетке, качаться на импровизированных качелях, совершать головокружительные кульбиты… Мы выражали бурный восторг, но стоило на минуту отвернуться, как я тут же едва не получила по голове тем самым обгрызенным яблоком, которое Томирис в сердцах запустила в меня, потому что на нее перестали обращать внимание.
– Она что, обиделась? – удивилась я.
– Да, они такие, – отвечает Шолпан. – Помню, я брала домой маленького гиббончика, пока с ним играли, все было нормально, но как только мы сели смотреть очередной сериал, обезьяна, изучив со всех сторон телевизор, в самый интересный момент выдернула шнур из розетки. Обиделась, что мы перестали с ней заниматься. Ведь они, как дети, плачут, когда остаются одни, понимают, когда их ругают или что-то запрещают. Однажды после полученной от меня взбучки та малышка-гиббончик, например, бросилась мне на шею и стала закрывать лапкой рот, дескать, не надо, не ругай...
Я тоже решила наладить дружбу с Томирис, но лишь совершила очередной промах – нагнулась, чтобы протянуть ей руку, но обезьяна, моментально среагировав, одной лапой попыталась сорвать с меня шарфик, а другой чуть не влепила мне затрещину.
– Что вы делаете! – закричала Шолпан. – Отойдите от клетки. Ведь для Томирис клетка – это ее дом, который она защищает. Кстати, ваш яркий шарфик ей, судя по всему, понравился. Но с обезьянами надо быть осторожными – они очень сильные и ловкие животные. Чужаков не любят. Это мы с ней друзья. Я ее с самого рождения воспитываю, ведь она наша, алматинка. Родилась здесь, в зоопарке. Мне порой кажется, что обезьяны в чем-то умнее нас – они очень чутко улавливают настроение и реагируют на него. Если у меня что-то не ладится и я прихожу грустная на работу, Томирис сразу бросается меня жалеть. Как-то я дала ей сухарик, так она стала макать его в чай, чтобы размяк. Сама сообразила. Мы ее этому не учили! И еще что интересно – как только у меня начинают отрастать волосы и становится заметной седина, она начинает ворошить пряди, перебирать их, дескать, что за безобразие на голове! Но как только я покрашу их, она обязательно проверит, не осталось ли седины.
Томирис очень способная девочка. Недавно, например, она начала… рисовать. У нее открылись способности обезьяньего живописца. Как рассказал работник зоопарка Михаил Сорокоумов, в новогодние дни Елена Ударцева, руководитель клуба «Юннат» при Алматинском зоопарке, проводила обычные занятия со своими учениками. В этот раз урок проходил в секции приматов, и одна из юннаток – Алина Деменкова – принесла на занятие альбом и краски, чтобы делать зарисовки животных.
– Вдруг Томирис этим делом очень заинтересовалась, – вспомиает Михаил. – Видя это, Шолпан Абдибекова дала своей подопечной бумагу и ручку, и Томи принялась рисовать. Точнее, повторять те же движения, что и Алина. В последующие дни обезьяне стали приносили мелки и краски. Процесс рисования выглядел так – возле клетки садилась Алина и начинала рисовать, Шолпан заходила в клетку и давала Томирис принадлежности для рисования, при этом кое-что показывала. «Приступ творчества» на обезьяну нападал не сразу. Сначала она должна была со всеми поздороваться, обязательно получить угощение, походить «на голове» и только после этого, получив заряд творческой энергии, приступала к рисованию.
– Кто знает, что в ее голове происходит и что она пытается изобразить на бумаге, – добавляет Шолпан. – Но подобное я вижу впервые за свою двадцатилетнюю работу с обезьянами в зоопарке.
Неизвестно, надолго ли у Томирис хватит творческого запала, но пока она с удовольствием рисует, и работники зоопарка даже прозвали ее «местным Сальвадором Дали».
– У Томирис, как у всех художников, свой творческий подход к делу, – подчеркивает Михаил. – Если художник, как правило, ставит на картине свою подпись, то наша шимпанзе старается обязательно просунуть свою «картину» через решетку, чтобы рисунок выглядел, как обычная скомканная бумажка. Сколько раз Шолпан пыталась у нее отнять лист, чтобы сохранить его, но Томирис всеми уловками, вплоть до истерики, все-таки ухитрялась пропихнуть его между прутьями, обязательно измяв.
Для чего это она делает – сложно понять. Творческие фантазии трудно объяснимы. И кто знает, может, сообразительная алматинская обезьяна поразит всех нас еще какими-то гранями своего таланта. Но пока Томирис, как заправский художник, наваяла столько картин, что 8 февраля – в день наступления Года Огненной Обезьяны – работники зоопарка решили провести первый в нашей стране обезьяний вернисаж.