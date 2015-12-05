Обезьяны насмерть закидали священника камнями в Индии

В мире
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Фото с сайта livejournal.com
Обезьяны напали на священнослужителя в Индии. Приматы закидали мужчину камнями, от полученных травм он скончался, передает Kazpravda.kz.

Как пишет The Indian Express, священнослужитель по имени Мунна Мирша подметал крыльцо своего дома. В это время на него обрушился град камней.

В результате священнослужитель получил тяжелые травмы и был доставлен в госпиталь. Но медики не смогли спасти пострадавшего.

По данным индийских властей, это не первый случай нападения обезьян на людей. Жертвами животных за последнее время стали уже три человека. Обезьяны не только швыряют камни, воруют еду у местных жителей, но и вырывают сумки с продуктами и кусают людей. 

По этой причине власти занялись отловом приматов.

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