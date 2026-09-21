«Обитель зла» показала лучший результат франшизы в первый уикенд

Кино,В мире,США
Айман Аманжолова
корреспондент

Хоррор собрал $60 млн в США и Канаде, еще $48 млн - на международных рынках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Новый фильм Зака Креггера "Обитель зла" обеспечил один из самых сильных стартов для франшизы, собрав в первый уикенд $60 млн в США и Канаде. Картина вышла на 3,7 тыс. экранов и превзошла результаты всех предыдущих семи фильмов серии, начиная с 2002 года.

Стартовые сборы оказались выше итоговых показателей большинства прежних частей на внутреннем рынке, сопоставимый результат демонстрировала лишь "Обитель зла 4: Жизнь после смерти" в 2010 году.

Главную роль в новой версии исполнил Остин Абрамс, знакомый зрителям по "Орудиям" (2025). Его персонаж - медицинский курьер, который сталкивается с зараженными существами в Раккун‑Сити.

Фильм получил высокие оценки критиков: рейтинг на Rotten Tomatoes составляет 95%. По данным PostTrak, аудитория была преимущественно мужской (66%) и моложе 35 лет (75%), зрители поставили фильму оценку B+ по CinemaScore.

Предыдущие работы Креггера также демонстрировали нетипичную динамику для хорроров: "Варвар" собрал более $46 млн при бюджете менее $5 млн, а "Орудия" - $270 млн при бюджете $38 млн.

Производственный бюджет "Обители зла" оценивается в $75 млн, без учета маркетинга. На международных рынках фильм заработал $48,3 млн, доведя мировые стартовые сборы до $108,3 млн.

#США #кино #хоррор #франшиза #уикенд

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