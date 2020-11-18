Облачно, возможны осадки…

Официальные поздравления коллегам прислала Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет, РФ), а это для городской метеостанции большая честь.

Во Всемирную наблюдательную сеть входит 191 страна. И Казахстан имеет почти двухвековую историю наблюдений. 35 из 330 метеорологических станций РГП «Казгидромет» проводят метеорологический мониторинг более 100 лет.

Впервые в Акмолинске обязанности заносить данные о погоде добровольно возложил на себя штабс-капитан Константин Лазарев. 1 ноября 1870 года он открыл первую в городе метеостанцию, купив в Омске ртутный термометр и барометр-анероид. В 1873 году Главная физическая обсерватория выслала энтузиасту полный комплект инструментов для ведения метеорологических наблюдений и инструкцию академика Генриха Вильда.

Для оборудования новой станции Константин Лазарев выбрал место в южной части укрепления, в 100 метрах от берега реки Есиль. В 1913 году метеостанция была перенесена в северо-западную часть города, недалеко от Астраханской трассы. Две казенные десятины выделила Акмолинская городская управа. И в течение двух-трех лет здесь были построены станция, квартира для наблюдателя и сторожа и башня для установки некоторых приборов.

Сегодня метеостанция расположена в этом же историческом здании. Внутри проведена реставрация, тепло и уютно, но снаружи оно выглядит так же, как и 100 с лишним лет назад.

– На станции 8 раз в сутки проводятся измерения всех метеорологических параметров – температуры и влажности воздуха, атмосферного давления, облачности, видимости, ветра, осадков, температуры поверхности почвы. Ведутся наблюдения за неблагоприятными и опасными погодными явлениями, – рассказывает начальник метеостанции Светлана Мардвинова.

За полтора века изменились приборы, способы передачи данных, сменилось не одно поколение работников. Но неизменными остаются методы измерений и рабочий график. Круглосуточно, при любых погодных условиях техники метеостанции предоставляют в «Казгидромет» информацию для составления прогнозов погоды и накопления многолетних данных.

Всего здесь пятеро сотрудников, и последний пришедший работает уже 10 лет. Молодежь сюда особо не заманишь, признается Светлана Николаевна. Работа хоть и нужная, но по большей части рутинная, а местами даже тяжелая. Ведь выходить на улицу для сбора сведений нужно днем и ночью, в стужу и жару, дождь и метель. Причем в гордом одиночестве!

На площадке метеостанции площадью 26 на 26 метров должно быть как в живой природе. Поэтому территория огорожена и очищена. Осадкомерное ведро помогает измерять количество осадков: его просто заносят каж­дые 8 часов с улицы, и содержимое, будь то дождевая вода или талый снег, переливают в колбу. Набралось, к примеру, 36 миллиметров, значит в новостях так и скажут: «Сегодня выпало 36 миллиметров осадков».

Зимой пригодятся снегомерные рейки. Летом – плювиограф, самопишущий прибор для регистрации количества жидких осадков. Когда-то здесь активно пользовались гелиографом, который фиксирует количество солнечных часов. Но из-за появившихся вокруг новостроек, соз­дающих тень, красивый прибор в виде стеклянного шара теперь пылится в шкафу и демонстрируется лишь школьникам и студентам, приходящим на экскурсию.

Есть на площадке гололедно-изморозевый станок. Это обычные проволоки, закрепленные в направлении с запада на восток и с севера на юг. По ним-то и определяется гололед – тот, что образуется на поверхности предметов, и гололедица – на земле.

Обыкновенная марля, разложенная на ровной поверхности, позволяет выяснить уровень загрязнения воздуха. Каждые пять дней ее вместе с сопроводительным письмом, где отражены все погодные условия, отправляют в Алматы.

– Воздух у нас в городе довольно чистый, – поясняет Светлана Николаевна. – Но если ветер северный или северо-восточный, то выхлопы ТЭЦ загрязняют столицу.

Сняв все показания, техник каждые три часа составляет зашифрованную (код упрощает передачу данных) телеграмму и отправляет ее по электронной почте. Если вдруг нет электричества, то просто по телефону. Раньше в ходу был обычный телетайп. А еще раньше, до повсеместной телефонизации, метеорологи составляли отчеты лишь за пять и 10 дней – пентады и декады.

Вся работа ведется по времени Гринвича, даже часы здесь показывают время с шестичасовой разницей. И это единственная в городе метеостанция, где используется человеческий труд, две остальные – автоматические.

– Мы лишь собираем информацию по факту, прогнозы составляют уже в «Казгидромете», – смеется техник Регина на уже «доставший» ее вопрос, какая же нас ждет погода. Говорит, даже таксисты, завидев место ее работы, не преминут поинтересоваться ближайшим прогнозом.

– По сути, мы пишем историю, – поддерживает коллегу Светлана Мардвинова. – Сейчас без прогноза никуда.

И все-таки немного о погоде. Климат у нас интересный, резко континентальный. Открытость города во всех направлениях позволяет беспрепятственно поступать как холодному арктическому воздуху, так и теплым воздушным массам Прикаспия и пустынь Центральной Азии. Причем погода может поменяться в считанные часы.

Из последних тенденций – чувствительность к глобальному потеплению и изменение термического режима вследствие урбанизации. То есть в городе становится все теплее и из-за глобального изменения климата и благодаря массовой застройке.

Ясных дней, когда на небе отсутствует какая-либо облачность, в столице бывает не так уж много: в среднем за год порядка 40. Пасмурных же, когда все небо покрыто облаками, – около 140. А дождь может пойти в любой из месяцев, за исключением февраля.

За историю инструментальных наблюдений были случаи, когда в отдельные месяцы дождя не было вообще. Это март 1902-го и апрель 1963 года. А в 1932 году был зафиксирован и уникальный случай, когда осадков не было два месяца подряд – в январе и феврале.

– В этом году зима была как никогда богата на осадки. Помните, 21 января какой был снегопад! – говорит Светлана Николаевна. – А май был самым жарким за всю историю наблюдений. Такие вот аномалии високосного года.

На памяти начальника станции и град размером с вишню, и ураганный ветер – 34 метра в секунду. В декабре 1994-го случилось резкое падение температуры – на 20 градусов за полчаса. Началась сильная метель, и техники не смогли оперативно передать информацию. Тогда в степи погибли люди...

– А вы лично какую погоду любите? – спрашиваю у Светланы Николаевны на прощание.

И вместо ожидаемого «У природы нет плохой погоды», слышу:

– Я осень люблю, вот как сейчас, чтоб комары не съели и валенки не надо было обувать. Из осадков обожаю дождь, особенно летний, с грозами. Но какой бы ни была погода, мы ее задокументируем и применим эти данные с пользой для всех.