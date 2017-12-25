​Облачное партнерство

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Анна Владимирова

Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-минист­ра Аскаром Жумагалиевым посетила Казань с рабочим визитом.

Первым объектом для посещения стал ИТ-парк, резидентами которого стали 143 стартапа. Во время визита заместитель Премьер-министра Рес­публики Татарстан – министр информации и связи Роман Шайхутдинов рассказал об основных достижениях республики в области развития ИТ-технологий. Татарстан полностью отказался от бумажного документооборота, сейчас ежедневно 200 тыс. документов и 165 тыс. резолюций создаются в электронном формате. В информационной системе «Электронное здравоохранение» работают 18,5 тыс. медицинских сотрудников. А пользователями системы «Электронное образование» стали более миллиона татарстанцев, в том числе учителя и родители.

Делегации была представлена информационная система «ГЛОНАСС + 112». Сегодня к ней подключены все экстренные оперативные службы Татарстана. Это позволяет синхронизировать и координировать их работу в любых непредвиденных ситуациях. Также система дает возможность отслеживать сигналы от пострадавших и организовывать оказание помощи в очень короткие сроки.

В рамках посещения ИТ-парка сос­тоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ГАУ «ИТ-парк» и АО «Казахтелеком». Меморандум предполагает установление парт­нерских отношений и обмен опытом в области развития технологий облачного хранения, информационной безопасности, искусственного интеллекта, интернета вещей и в других направлениях.

Далее состоялся визит делегации в Особую экономическую зону «Иннополис», где были представлены разработки Университета Иннополис в области информационных технологий. 

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