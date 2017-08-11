​Обладатели образовательных грантов известны

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Максут Иржанов

На заседании республиканской конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Ассоциации высших учебных заведений, профессио­нального союза работников, ректоры вузов, были подведены итоги большой подготовительной работы по приему в высшие учебные заведения Республики Казахстан. Об этом на брифинге в СЦК информировала журналистов вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

Было отмечено, что в течение года Министерством образования и науки был принят ряд системных мер по повышению качества отбора и формирования студенческого контингента. В этом году впервые за последние пять лет был увеличен объем госзаказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием. По сравнению с прошлым учебным годом это больше на 6 230 грантов в бакалавриате.

– Всего на 2017/2018 учебный год выделено 37 932 образовательных гранта. Из них 35 082 гранта для приема на первый курс и 2 850 мест – на подготовительные отделения вузов. В разрезе направлений 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 – на педагогические, 3 150 – на медицинские и 2 682 – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, – сообщила вице-министр образования и науки.

Она также рассказала о расширении перечня вузов, допущенных к размещению госзаказа.

По словам директора НЦТ Рамазана Алимкулова, в конкурсе на присуждение образовательных грантов приняли участие 63 169 человек, в том числе 49 858 человек с казахским, 13 311 – с русским языком обучения. В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгiлiк Ел жас­тары – индустрияға!» приняли участие 9 148 человек. Со списком обладателей образовательных грантов можно ознакомиться на сайтах Министерства образования и науки РК, Национального центра тестирования, kazpravda.kz, а 14 августа они будут опуб­ликованы в республиканских газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда». 

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