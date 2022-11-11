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Общество

Облагать крупным налогом выходящих замуж за иностранцев казашек предлагает Абден

Диасов Ораз
корреспондент

Кандидат в президенты РК Каракат Абден в ходе теледебатов, отвечая на вопрос жителя Шымкента, высказалась о казахских девушках, которые выходят замуж за иностранцев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Каракат Абден назвала вопрос очень важным.

«Недавно мне этот вопрос задали в Кызылорде. Отвечу так: в такой ситуации, когда молодежь женится по любви, можно пожелать им счастья. Но в последнее время растет число тех, кто идет на этот шаг по расчету. Разные расчеты, завидуют жизни за рубежом в том числе. Но мы должны смотреть с точки зрения сохранения традиции. Наши девушки – это наша ценность. Как мы их отдадим за рубеж? Предлагаю облагать большим налогом тех, кто хочет выйти замуж за иностранца», – заявила она.

Кандидат считает, что в этом случае и сами девушки, и их родители задумаются.

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