Общество
Область Абай: первые шаги
Флора Левина

8 июня в Казахстане появились три новых региона. Один из них – область Абай с центром в Семее. Новость о возвращении городу статуса областного центра семейчане, конечно же, восприняли радостно. Но что ждет регион, каким будет бюджет, кто встанет у руля?

8 июня в Семее состоялась первая сессия областного маслихата, на которой был обсужден регламент работы представительного органа. Единогласным решением народных избранников, а их шестнадцать человек, секретарем структуры избран Куаныш Сулейменов.

Известно, что он генеральный директор ТОО «Шалабай». Родился 14 сентября 1973 года в городе Шар бывшего Чарского района Семипалатинской области. Окончил исторический факультет Семейского государственного университета. Продолжил обучение в Казахской государственной юридической академии, государственном университете им. Шакарима в Семее по специальности «технология животноводства» и получил степень магистра сельскохозяйственных наук.

В своем первом интервью журналистам Куаныш Сулейменов рассказал о своем видении развития области.

– Во-первых, надо разобраться с бюджетом и определить первоочередные задачи: на что мы направим средства, – отметил он. – В регионе необходимо развивать производства, чтобы пополнять казну. Раньше в Семипалатинской области были очень развиты аграрная промышленность и золотодобывающая отрасль. Работа в этих сферах уже ведется. У нас есть золотодобывающие предприятия. Что касается сельского хозяйства, то необходимо возрождать и увеличивать перерабатывающие мощности. Это и мясокомбинат, и комбинат по первичной обработке шерсти. Когда данные предприятия начнут работать, то и село поднимется. Сможем создать продовольственный пояс вокруг Семея, обеспечив качественными продуктами горожан.

В состав области Абай вошли Аксуатский, Абайский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Урджарский, Кокпектинский районы и города Семей и Курчатов.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, для создания новой области есть прочная экономическая база с соответствующей финансовой поддержкой.

– Актогайский горно-обогатительный комбинат станет крупнейшим подобным предприятием в мире. Ряд крупных промышленных объектов строится в Аягозском и Абайском районах. Крупнейшее ирригационное сооружение появится в Урджарском. В Семее построен маслоэкстракционный завод с экспортоориентированной продукцией, и таких примеров много, – рассказал Даниал Ахметов на недавнем совещании.

Ну и, конечно же, жителей волнует вопрос о том, где разместятся вновь образованные управления и департаменты.

Буквально месяц назад Семей сотрясли новости: для нужд областных управлений хотят выделить здания учебных учреждений.

– Мы провели концептуальную работу, – сообщил Даниал Ахметов в ходе одной из рабочих поездок в Семей. – Имеется полный детализированный план разделения и размещения каждого управления и ведомства. К примеру, существует 1 169 коммунальных предприятий, все они делятся пополам. Четко определен бюджет каждого ведомства. Отдельную работу провели по локации силовых структур. Подготовлено 13 тысяч квадратных метров площади. Еще 37 тысяч подготовили бизнес-структуры.

Мы обладаем достаточно большим потенциалом свободных помещений, есть серьезный потенциал в государственной собственности. Ни одна школа, музыкальная, творческая или какое-то здание колледжа не будут освобождаться для размещения ведомств. У нас достаточно свободных помещений в этом замечательном городе.

Всего в Семее планируется разместить 96 государственных учреждений.

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