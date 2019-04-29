Область конкретных задач

Диалог с восточноказахстанцами Президент начал с экономических показателей. По итогам прошлого года объем промпроизводства вырос на 9,3%, за 2015–2018 годы реализовано 19 индустриальных проектов, создано 3,5 тыс. рабочих мест. На республику сегодня рабо­тает мировая конъюнктура цен на энергоносители, однако, как отметил Глава государства, расслабляться нельзя.

После осмотра строящихся в Семее спорткомплекса «Абай Арена» и нового микрорайона «Қарағайлы» Президент продолжил рабочую поездку в Усть-Каменогорске. Перед встречей с общественностью Главу государства познакомили с находками из сакских курганов некрополей Шиликты, Берель, Елеке Сазы. Ему показали реконст­руированных Золотого человека и царского коня в парадном убранстве. За 3 года археологических раскопок в фонды историко-краеведческих музеев области поступило 19 тыс. бесценных артефактов. В текущем году исследования продолжатся.

В Семее Президент также посетил многопрофильную больницу. Через ее приемный покой, действующий по системе Triaqe, ежегодно проходит 27 тыс. пациентов. Сейчас здесь открывается гибридная операционная, позволяющая проводить высокотехнологичные лапароскопические операции. Ученые регионального техуниверситета представили Президенту свою разработку – импланты из биосовместимого сплава. Эти изделия используются при лечении переломов и в эндопротезировании. В целом Глава государства отметил важность работы по оснащению медучреждений высокотехнологичным оборудованием, а также обучению врачей.

– Сегодня два из трех мостов требуют ремонта. Более 20% дорог находятся в плохом состоянии. Эти инфраструктурные проблемы требуют срочного решения, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев в числе актуальных проблем назвал и ситуацию с городскими мостами и дорогами.

Глава государства также подчеркнул важность поддержки малого и среднего бизнеса, указав, что это поможет соз­дать новые рабочие места и повысить доходы населения.

– Годовой бюджет города с населением 350 тысяч человек в настоящее время составляет всего 56,6 миллиарда тенге. Поручаю руководству области разработать специальную программу развития Семея до 2025 года. Это придаст импульс развитию города в среднесрочной перс­пективе, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что пятилетняя программа социально-экономического развития города Семея была завершена в 2017 году, при этом повышение качества жизни населения остается одной из главных задач.

– Каждая улица и каждое здание города хранят частичку истории. Сохранение первозданного облика старых городских построек – крайне важная задача. Когда мы говорим о великом Абае, мы не должны забывать об исторической роли его отца – Кунанбая. В ближайшее время областному акимату необходимо рассмотреть меры по увековечиванию имени Кунанбая, – подчеркнул Глава государства.

– Это непростой вопрос. Казахстан к 2030 году может столкнуться с дефицитом электроэнергии. Поэтому мы должны решать эту проблему уже сейчас. Однако решение о строительстве АЭС не будет принято без учета общест­венного мнения. Сегодня существует множество технологий, которые могут обеспечить безопасность этой станции. АЭС может также создать новые рабочие места и обеспечить энергетическую независимость страны, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Центральной темой на встрече с семейчанами стали последствия испытаний на Семипалатинском полигоне. Как подчеркнул Президент, благодаря воле Елбасы ядерные взрывы прекратились, Казахстан сегодня признан лидером антиядерного движения в мире. Однако воздействие бывшего воен­ного объекта до сих пор сказывается на здоровье людей. В ВКО показатели по заболеваниям системы кровообращения и злокачественным новообразованиям в 1,5 раза выше средних по республике. При этом семейский Центр ядерной медицины, необходимый для лечения онкопатологий, является на сегодня долгостроем. А реабилитационный центр, который должен обслуживать 1 300 детей с особыми потребностями, расположен в тесном, неприспособленном здании. Такая ситуация, по мнению Президента, не выдерживает критики.

– Начата работа по поэтапному переводу казахской письменности на латинскую графику. Этот шаг предпринят с целью повысить статус государственного языка, сделать его языком науки и техники. В рамках проекта «Туған жер» на средства меценатов построено более 600 социальных объектов. Такие благородные инициативы должны найти свое продолжение во всех регионах, – сказал Президент.

В целом по итогам 2 лет программы «Рухани жаңғыру» в проекты вложено 50 млрд тенге, в том числе 21 млрд из внебюджетных источников. При поддержке бизнеса и бюджета открылись классы IT и робототехники во всех школах области.

Как отметил Президент на встрече с общественностью Семея, изучение творчества Абая должно стать важнейшим направлением программы «Рухани жаңғыру». В следующем году великому казахскому поэту исполнится 175 лет, в связи с чем Глава государства поручил Правительству начать подготовку юбилейных мероприятий на государст­венном уровне. «Родине великого Абая, сакральному урочищу Жидебай нужно придать высокий статус, сделать его популярным местом паломничества», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поездка в ВКО началась с Семея – мес­та, где жили и творили Абай, Шакарим, Мухтар Ауэзов, Амре Кашаубаев. Недаром этот город называют одним из духовных и культурных центров страны. В Казахском гуманитарно-юридическом инновационном университете Главе государства представили книжную серию «Абай Әлемі», объединившую таких авторов, как Абай, Шакарим, Достоевский, Ауэзов и другие. Всего в прошлом году в серии вышло 16 книг 10 авторов общим тиражом 14 тыс. экземпляров. Внимание Президента привлекли старинные тома Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, а также более 200 раритетных изданий на казахском языке, написанных латиницей.

– Критерием эффективности работы акимов является количество новых рабочих мест, уровень заработной платы и условия труда, – подчеркнул Президент. – Доля малого и среднего бизнеса в экономике области пока всего 16%. Надо активней использовать горизонтальные связи с крупными промпредприятиями.

В числе приоритетов Глава государства назвал повышение качества жизни граждан. Пока здесь немало проблем.

– На сегодня в области из 710 сельских населенных пунк­тов централизованным водоснабжением охвачены чуть более половины. Согласно Программе развития регионов уровень обеспеченности сел чистой питьевой водой к 2020 году должен достичь 80%, – отметил Глава государства.

Есть трудности и в сфере туризма. Многие казахстанцы выбирают для отдыха Алаколь, но сталкиваются с отсутствием сервиса и плохими дорогами.

– В связи с этим задача акимов Восточно-Казахстанской и Алматинской областей – в кратчайшие сроки решить вопрос с ремонтом дорог и повышением уровня сопутствующего сервиса, – указал Президент.

Острой остается проблема заг­рязнения воздуха в Усть-Каменогорске. Здесь же у автовладельцев нет специализированного ЦОНа, люди вынуждены стоять часами в очередях. По всем этим вопросам Касым-Жомарт Токаев дал соответствующие поручения.

Президент коснулся также темы образования. Он привел слова бывшего Премьер-минис­тра Сингапура Го Чок Тонга, нас­тоятельно рекомендовавшего Правительству Казахстана ориен­тировать качественные инвестиции именно в образование.

– Елбасы сделал образование одним из основных направлений государственной политики, – напомнил Касым-Жомарт Токаев. – Благодаря разработанной ­Нурсултаном Назарбаевым программе «Болашак» респуб­лика сумела получить плеяду грамотных, подготовленных специалистов. Назарбаев Университет работает сегодня по самым высоким международным стандартам, и стоит задача создать другие подобные университеты. Инвестиции в образование – это те вложения, которые обязательно окупятся.

Глава государства также с большим сожалением отметил, что коррупция все еще остается серьезной болезнью нашего общества, она является препятствием в реализации многих важных для страны инициатив и проектов.

– Со своей стороны я твердо намерен приложить конкретные усилия по решению этой системной проблемы. В то же время без активного участия самих граждан искоренить коррупцию невозможно. Для меня, как Президента, справедливость означает равенство всех перед законом, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение поездки Президент посетил Усть-Каменогорский металлургический комплекс «Казцинка» (УК МК). Здесь он встретился с сотрудниками компании и познакомился с произ­водством. Главе государства показали цех электролиза меди, открытый в 2011 году по проекту «Новая металлургия», рассказали о современных технологиях, позволивших на порядок сократить вредные выбросы в атмосферу города. Как доложил председатель совета директоров ТОО «Kazzinc Holdings» Никола Попович, в 2020 году компания планирует запуск новой фабрики в поселке Жайрем Карагандинской облас­ти. А глава казцинковского проф­союза Сергей Солдатов внес во встречу теплую нотку – передал Президенту фотографию 2000 года, когда тот в должности Премьер-министра открывал Малеевку – первый рудник независимого Казахстана.

В свою очередь Глава государства подчеркнул, что модернизация ведущих горно-металлургических компаний обеспечивает экономическое и технологичес­кое развитие страны.

Разговор о главном

Вопросы эффективного расходования бюджетных средств, водоснабжения и экологии, диверсификация экономики стали ключевыми темами и на встрече Президента с общественностью Павлодарской области, что сос­тоялась на базе Казахстанского электролизного завода.

Свое выступление Касым-Жомарт Токаев начал с того, что отметил сильный потенциал региона и его вклад в общую со­циально-экономическую копилку страны. Президент подчеркнул, что за годы независимости экономический потенциал Прииртышья значительно укрепился, а область превратилась в один из флагманов промышленности и энергетики. Благодаря ини­циированной Елбасы программе индустриализации в регионе реализовано более 90 проектов на 988 млрд тенге, которые охватывают топливно-энергетический комплекс, нефтехимию, металлургию и другие отрасли. Созданы 9,5 тыс. новых рабочих мест.

– Значительный вклад в укрепление производственного потенциала области вносит алюминиевый кластер и СЭЗ «Павлодар». Их деятельность в первую очередь ориентирована на укрепление экспортных возможностей региона, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Сегодня создаются 3 новые индуст­риальные зоны. Все это позволяет Павлодарской области вносить существенный вклад в повышение конкурентоспособности национальной экономики. В то же время за каждым экономическим показателем в первую очередь должно стоять благополучие простых людей. Это бе­зусловный приоритет и главная цель в работе Правительства и каждого акима. Именно с этой точки зрения Президент обратил внимание на ряд вопросов, которые необходимо решать в Прииртышье наиболее активно.

Первым он обозначил низкий уровень обеспеченности питьевой водой сельских территорий. И хотя это застарелая проблема, ее нужно решать безотлагательно и на системной основе. При этом существенное внимание предстоит уделить именно эффективности расходования бюджетных средств.

– Это касается всех областей, поэтому Счетный комитет должен данной проблемой заниматься предметно, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. – В рамках Программы развития регионов до 2020 года в 2018 году на развитие систем водоснабжения и водоотведения из республиканского бюджета было выделено 2,7 миллиарда тенге. Однако зафиксированы случаи неэффективного использования средств. Правительству, акимам нужно обеспечить жесткий контроль за каждым выделяемым тенге.

Второй блок, о котором говорил Президент и в Восточном Казах­стане, и в Павлодаре, – это экология. Государство прилагает массу усилий для укрепления здоровья нации, пропаганды здорового образа жизни, но при этом наблюдаются бесконтрольные выбросы предприятий, и в промышленных центрах складывается критичес­кая ситуация. К тому же вопросы экологического контроля влияют на уровень конкурентоспособнос­ти Казахстана. По этим причинам всем ответственным ведомствам поручено взять эту тему на особый контроль, а региону внести в Правительство план действий с конкретными показателями по улучшению экологической ситуации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что повышение конкурентоспособности региона возможно только при участии в этом процессе молодых людей, и выделил третье важное направление для работы местных властей – реализацию молодежной политики, в том числе в рамках разработанной «дорожной карты», а также трудоустройство населения.

– Нам нужны активные действия в сфере занятости, также следует усилить меры поддержки населения, переселяющегося из трудоизбыточных регионов. Сегодня ежегодная потребность области в рабочей силе состав­ляет более 25 тысяч человек. Ключевым здесь является создание благоприятной инфраструктуры, строительство доступного и арендного жилья, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отметив, что развитие регио­нов и повышение благосос­тояния населения всегда будут наxодиться на особом конт­роле, Глава государства отдельно остановился на вопросах деятельности судов и обеспечения верховенства закона.

– Справедливость – это в том числе равенство всех граждан перед законом независимо от служебного положения и со­циального статуса. Это и есть верховенство закона. Оно пре­дусматривает невмешательство в деятельность судов, хотя порой их решения воспринимаются гражданами как странные и неадекватные содеянным правонарушениям, – заключил Президент Казахстана.

В рамках визита в область Касым-Жомарт Токаев также посетил Павлодарский нефтеперерабатывающий завод, ознакомился с результатами модернизации и последующей работой предприятия, встретился с молодыми сотрудниками завода. Здесь Президента проинформировали о том, что предприятие в настоящее время производит автомобильный бензин, топливо для реактивных двигателей, дизельное и котельное топливо, другие нефтепродукты, а также газ коммунально-бытового назначения. Мощность завода составляет 5,1 млн тонн нефти в год. Продукция поставляется на внутренний рынок, экспортируется в Россию, Узбекистан, Китай, США, Нидерланды, Италию, Украину. В беседе с трудовым коллективом Касым-Жомарт Токаев отметил, что ПНХЗ играет особую роль в экономике страны. В свою очередь работники предприятия поблагодарили Президента Казахстана за поддержку отечественного производства.

Еще одна встреча состоялась в Центре развития молодежных инициатив – первом в республике учреждении по обслуживанию молодежи, действующем по принципу «одного окна». Центр оказывает информационно-консультативную помощь молодежи региона по вопросам трудоус­тройства, участия в государственныx жилищныx программах, развития предпринимательства. В число основных направлений деятельности ЦРМИ также входят юридическая и псиxологическая поддержка молодежи, профориентационная работа. Ежемесячно центр обслуживает более 2 тыс. человек.

По информации руководителя организации Толегена Айт­паева, сейчас уровень безработицы среди молодежи в регионе составляет 3,2%.

– Есть определенная динамика к снижению: в прошлом году этот показатель равнялся 3,7%, – пояснил Толеген Айтпаев. – Помогают ежемесячные ярмарки вакансий, ежедневные консультации. Кроме того, в нашем центре можно получить консультации по жилищным программам ­«7–20–25», «Баспана-хит», здесь же молодые люди могут открыть счет в Жилстройсбербанке. Мы определили группу молодых людей, нуждающихся в жилье, из них выделили около 300, имею­щих приоритетные специальности – полицейские, медики, педагоги. Они могут получить сертификат на 10% первоначального взноса по программе «7–20–25» от государства.

Стоит добавить, что в Прииртышье – одно из сильнейших волонтерских движений в стране, здесь действуют больше 10 тыс. добровольцев. От их общего имени к Президенту обратилась победитель премии «Жомарт жүрек-2018» в номинации «Волонтер года» Аяжан Курманова, которая поблагодарила Главу государства за поддержку.

Обращаясь к представителям молодежи, Касым-Жомарт Токаев­ напомнил, что с первыx дней независимости Елбасы особое внимание уделял подрастающему поколению. Глава государства заверил молодых людей в том, что также будет поддерживать все их начинания и инициативы.

Завершился визит Президента в Павлодарскую область посеще­нием Назарбаев Интеллектуаль­ной школы химико-биологического направления, где ему рассказали о достижениях учеников на международных конкурсах и олимпиадах. Глава государства ознакомился с работой клуба «Модель ООН», посетил региональные соревнования по робототехнике. Касым-Жомарт Токаев в беседе с учениками и преподавателями отметил, что созданная по всей стране сеть Назарбаев Интеллектуальных школ предоставляет отличные возможности для обу­чения и развития.