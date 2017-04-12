​Области делятся опытом

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Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

Как сообщил аким ЮКО Жансеит Туймебаев, в регионе насчитывается 11 индустриальных зон, активно развивается фармацевтический кластер. В аграрной сфере крестьянские и фермерские хозяйства создают крупные сельские потребительские кооперативы, специализирующиеся на производстве мясо-молочной продукции, рыбоводстве, хлопководстве, садоводстве.

Группа аграриев, промышленников и чиновников вместе с первым заместителем акима ЗКО Арманом Утегуловым ознакомилась с деятельностью ряда крестьянских хозяйств, расположенных в Ордабасинском и Толебийском районах. В программу включили и посещение роботизированной фермы, одной из трех в стране. Ферма открылась два года назад, учредители закупили 408 дойных коров голштино-фризской породы в Венгрии. Сегодня их число достиг­ло 700. Каждая корова в сутки дает не менее 30 литров молока. В ближайшее время руководство фермы планирует производить не только молоко, но и кисломолочные продукты – кефир, йогурт и сметану. Для этого строится еще один завод.

Председатель АО «НК СПК «Орал» Ержан Балтаев заявил, что в ходе ознакомительной поездки у делегации ЗКО появился целый ряд предложений по сотрудничеству, включая улучшение породы крупного рогатого скота Южно-Казахстанской области.

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