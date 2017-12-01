Областной турнир по настольному теннису провели в Актау

Спорт
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В Актау во Дворце спорта "Мангистау Арена" состоялся турнир по настольному теннису среди молодежи и ветеранов, сообщает Kazpravda.kz.



Мероприятие приурочили к празднованию Дня Первого Президента Казахстана. Призовой фонд турнира составил 550 тысяч тенге.

Организаторами выступили управление внутренней политики Мангистауской области, управление физической культуры и спорта Мангистауской области, филиал Федерации настольного тенниса Мангистауской области и Республиканское общественное объединение "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)".



"По итогам районных соревнований для участия в турнире было отобрано 32 человека. Состязания будут проходить по олимпийской системе. Будут выявлены три сильнейших спортсмена, которых наградят медалями и сертификатами. За первое место победитель получит денежный приз в размере 300 тысяч тенге и кубок победителя. За второе – сертификат на сумму 150 тысяч тенге, за третье – 100 тысяч", – рассказал вице-президент Федерации настольного тенниса в Мангистауской области Вячеслав Мусаев и добавил, что одна из основных задач федерации – популяризация настольного тенниса в регионе, придание этому виду спорта массового характера.





"Также важна организация обмена опытом и лучших практик в сфере развития настольного тенниса. С этой целью и проводим такие мероприятия, чтобы привлечь ребят, заинтересовать население. Хочу отметить, что за 3 года работы нашей Федерации настольного тенниса, наблюдается рост числа желающих обучаться этому виду спорта и участвовать в соревнованиях", – сказал Вячеслав Мусаев.



Как отметил председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов-участников Таджикско-Афганской границы" Мурат Мухамеджанов, с каждым годом все больше молодежи активизируется в стремлении развиваться спортивно.



"Нам предстоит вместе проделать огромный путь по улучшению результатов настольного тенниса – поднять имидж спорта в регионе для развития этого направления по всей стране. Это не должно быть одноразовое действие, мероприятие, приуроченное к празднику. Спорт должен развиваться повсеместно и постоянно, это единственный способ привлечь молодежь к развитию тела и духа. Сегодня наш турнир принял участников из молодежи и ветеранов, в том числе и ветеранов из нашего союза. Выражаю благодарность всем участникам и тем, кто помогал нам в проведении этого мероприятия, за продуктивную совместную работу, позитивный настрой, яркие эмоции, энергию, активность и настоящую спортивную соревновательную атмосферу. Большое спасибо областному управлению внутренней политики, с которыми мы вместе плодотворно сотрудничаем уже не один год, они периодически оказывают поддержку нашему союзу в проведении подобных мероприятий", – поделился Мурат Мухамеджанов.

По итогам турнира обладателем Гран-при стал Есенгельды Рамазанов, второе место занял Бахытбек Жаксылыков (ветеран боевых действий на таджикско-афганской границе), и третье место досталось Куанышбеку Тулекбаеву.



Мероприятие состоялось в рамках государственного социального заказа ГУ "Управление внутренней политики Мангистауской области".




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