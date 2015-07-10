Облегчается визовый режим Свежий выпуск 396 Олег ТАРАН

Заместитель главы внешнеполитического ведомства сообщил, что в соответствии с постановлением Правительства РК от 26 июня 2015 года граждане Австралии, Венгрии, Италии, Монако, Бельгии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Малайзии, ОАЭ, Сингапура, Великобритании, США, Германии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии в период с 16 июля 2015 года по 31 декабря 2017 года освобождаются от визовых требований на срок до 15 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК. В этот период граждане вышеназванных государств, являющиеся владельцами всех видов паспортов, признаваемых нашей страной, могут многократно въезжать, выезжать и следовать транзитом по территории РК без виз сроком до 15 дней с момента пересечения государственной границы, открытой для международного сообщения. При необходимости продления пребывания названной категории лиц свыше пятнадцати календарных дней с деловыми целями выдача однократных виз категории «деловая» сроком до 30 календарных дней осуществляется при подаче соответствующего заявления в органы внутренних дел Казахстана в установленном законом порядке.

Р. Жошыбаев акцентировал, что во время пребывания на территории РК граждане указанных стран в соответствии с законодательством не вправе заниматься трудовой и миссионерской, а также иной оплачиваемой деятельностью. Выдвинутая инициатива нашей страны направлена на укрепление двусторонних партнерских отношений, а также на создание благоприятных условий для потенциальных инвесторов, иностранных деловых лиц и туристов в период их пребывания в РК.

Действие данного постановления распространяется также на всех граждан перечисленных стран, желающих посетить нашу республику с краткосрочными туристическими визитами. По мнению замминистра, это позволит Казахстану активно развивать сферу туризма, что даст и мультипликативный эффект развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест и пополнению бюджета страны. Также было отмечено, что в настоящее время активно ведутся переговоры и с Европейским союзом по облегчению визового режима для казахстанцев.

В свою очередь С. Саинов заверил, что миграционная безопасность в результате нововведения не пострадает, так как на границе наличествует информационная система, отслеживающая попытки проникновения в Казахстан нежелательных персон, и проводятся другие необходимые проверочные мероприятия. Также начальник департамента отметил, что граждане указанных стран в основном законопослушны, и на 68 тыс. таких иностранцев, въезжавших к нам за последние полгода, зафиксировано лишь 17 незначительных административных правонарушений.

В завершение участники брифинга выразили уверенность, что данный проект окажет положительное влияние на приток иностранных туристов во время проведения крупных международных мероприятий, запланированных на ближайшие два года, среди которых ЭКСПО и зимняя универсиада.



