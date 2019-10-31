​Облегчая боль

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Чингиз Ташенов, Кокшетау

Паллиативная помощь – это активно развивающаяся во всем мире отрасль медицины. Люди, страдающие онкологическими заболеваниями IV стадии, нуж­даются в особом уходе, сочетающем в себе медицинскую, психологическую и социальную помощь. Нередко после того, как лечение по тем или иным причинам оказывается безрезультатным, человек остается один на один со своей проблемой. Родственники такого больного тоже часто не знают, как повысить качество его жизни, как помочь ему справиться со страхами и облегчить боль. Профессиональная паллиативная помощь онкологическим больным оказывает позитивное влияние на разные аспекты жизни самого пациента и его близких.

– Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь, – уверенно заявила психолог онкологической службы Галина Осинцева.

Недавно студенты кафедры «Изобразительное искусство, черчение и дизайн» Кокшетауского госуниверситета им. Ш. Уалиханова подарили паллиативному отделению несколько своих работ, чему здесь очень рады.

– Мы хотим создать уютную атмосферу, поставили диван в холле, здесь есть живые цветы, а теперь вот и картины, и поэтому мы благодарны такому полезному подарку, – говорит Галина Васильевна. – Немало бывает случаев, когда рак диагностируется в запущенных стадиях и возможности специализированного лечения ограничены либо исчерпаны, а такие онкологические больные остро нуждаются в паллиативной помощи.

В Казахстане, как и во многих других государствах СНГ, паллиа­тивная помощь начала оказываться в специализированных учреждениях лишь в 1990-х годах и сегодня только начинает развиваться, а проблема повышения качества жизни таких больных требует всесторонней разработки и внедрения в лечебный процесс.

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