Облегчить участь беженцев 531 Марина МИХАЙЛОВА

Имея статус временно проживающих иностранцев, отмечалось на конференции, у них лимитированный доступ к образованию, трудоустройству и медицинским услугам.

«Люди, которые вынуждены бежать от военных конф­ликтов из своих государств, нередко становятся самыми уязвимыми и в странах-убежищах, – сказала Рано Сайдумарова, советник по правовым вопросам представительства управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в РК. – Казахстан, впрочем, достиг серьезных успехов в оказании защиты беженцам. Принят Закон «О беженцах». И страна принимает их на своей территории».

На следующем этапе, по ее словам, необходимо привести национальное законодательство в этом вопросе в соответствие с международными стандартами. В частности, это касается возможности предоставления беженцам статуса постоянно проживающих иностранцев.



