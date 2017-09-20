Облигациями выплатит долг Азербайджан пенсионному фонду Казахстана

Основная сумма долга Международного банка Азербайджана в 250 миллионов долларов будет возвращена Казахстану. Об этом сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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"В течение трех месяцев, летом, шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ РК. Эти переговоры завершились заключением соглашения о реструктуризации, в рамках которой основная сумма долга – 250 миллионов долларов – сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигации минфина Азербайджана, то есть это 100% гарантированные бумаги азербайджанской стороны", – отметил Келимбетов.
Кроме того, по словам Келимбетова, Международный банк Азербайджана уже выплатил небольшую часть общей суммы долга.
"Я вам скажу, что 40 миллионов долларов уже были выплачены в виде так называемых купонных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная, и поводов, на мой взгляд, для беспокойства больше быть не должно. Если просто сказать, то те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме, даже более сохранно. С учетом того, что в основном инвестиции ЕНПФ у нас в национальной валюте деноминированы, те инвестиции, которые деноминированы в долларах, позволяют диверсифицировать доходность этой организации", – сказал он.
По словам спикера, бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиций, которые были сделаны на самом высоком уровне, тому есть очень четкое подтверждение.
"Весь этот процесс завершился к 1 сентября, как я уже говорил, весь технический обмен бумагагами, на мой взгляд, произошел. Каким образом дальше будет продвигаться этот процесс, как они будут оцениваться, как они будут выглядеть к моменту погашению, это уже прерогатива Нацбанка РК и АО "ЕНПФ", они более подробно в цифрах расскажут", – заключил Келимбетов.