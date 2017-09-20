Облигациями выплатит долг Азербайджан пенсионному фонду Казахстана

Политика
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Инга Селезнева
Основная сумма долга Международного банка Азербайджана в 250 миллионов долларов будет возвращена Казахстану. Об этом сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"В течение трех месяцев, летом, шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ РК. Эти переговоры завершились заключением соглашения о реструктуризации, в рамках которой основная сумма долга – 250 миллионов долларов – сохранена. Была снижена процентная ставка, но зато бумаги международного банка были обменены на еврооблигации минфина Азербайджана, то есть это 100% гарантированные бумаги азербайджанской стороны", – отметил Келимбетов.

Кроме того, по словам Келимбетова, Международный банк Азербайджана уже выплатил небольшую часть общей суммы долга.

"Я вам скажу, что 40 миллионов долларов уже были выплачены в виде так называемых купонных облигаций. То есть на самом деле ситуация вполне нормальная, и поводов, на мой взгляд, для беспокойства больше быть не должно. Если просто сказать, то те деньги, которые были вложены, будут возвращены в полном объеме, даже более сохранно. С учетом того, что в основном инвестиции ЕНПФ у нас в национальной валюте деноминированы, те инвестиции, которые деноминированы в долларах, позволяют диверсифицировать доходность этой организации", – сказал он.

По словам спикера, бумаги были выпущены на 15 лет, что практически гарантирует возврат и доходность тех инвестиций, которые были сделаны на самом высоком уровне, тому есть очень четкое подтверждение.

"Весь этот процесс завершился к 1 сентября, как я уже говорил, весь технический обмен бумагагами, на мой взгляд, произошел. Каким образом дальше будет продвигаться этот процесс, как они будут оцениваться, как они будут выглядеть к моменту погашению, это уже прерогатива Нацбанка РК и АО "ЕНПФ", они более подробно в цифрах расскажут", – заключил Келимбетов.

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