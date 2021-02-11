Облили кассира бензином: в Караганде задержали подозреваемых в разбое

В Караганде задержаны подозреваемые, которые, угрожая поджогом, совершили дерзкое разбойное нападение на микрокредитную организацию, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
Напомним, 9 февраля в Караганде двое неизвестных совершили разбойное нападение
на одну из микрокредитных организаций. Угрожая поджечь помещение, они завладели деньгами в сумме 120 тыс. тенге.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двух подозреваемых в возрасте 19 и 28 лет. Они дали признательные показания. Ведется досудебное расследование", – сообщил начальник Департамента полиции Карагандинской области Ерлан Файзуллин.