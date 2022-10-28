Обломок космического корабля упал в области Улытау

В областы Улытау упал обломок космического корабля, из-за чего эвакуировали жителей близлежащей зимовки, сообщает Kazpravda.kz.

Видео с обломками появилось в социальных сетях. Одна из частей коробля упала в Жанааркинском районе недалеко от села Орынбай.

В акимате Жанааркинского района сообщили, что это фрагмент грузового космического корабля "Прогресс МС-21". Он упал в 25 километрах от населенного пункта Орынбай.

"Эвакуированы жители близлежащей зимовки. Жителей села Орынбай мы не эвакуировали. Специалисты "Роскосмоса" заранее знали дату, время полета космического корабля и определили место обрушения фрагмента. Они создали специальную группу оперативного реагирования, которая охраняла это место. Обломки первой ступени космического корабля уже вывезены, они не представляют опасности для людей", – говорится в информации.