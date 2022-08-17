Обман ради квартиры

В Усть-Каменогорске прокуроры выявили факт приватизации служебного жилья на основе фальшивого документа.

Аферу затеял бывший сотрудник налоговых органов. В 2011 году ему выделили служебную квартиру, и через пять лет он решил ее приватизировать.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, налоговику предстояло оплатить в бюджет остаточную стоимость в сумме 4,4 млн тенге. Чтобы избежать таких расходов, мужчина предоставил в жилищную комиссию экологическое удостоверение, дающее право на бесплатную приватизацию.

– В ходе проверки установлено, что отдел занятости и социальных программ Усть-Каменогорска не выдавал такое удостоверение, – отметили в прокуратуре. – Более того, гражданин фактически не является лицом, пострадавшим от ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Приговором суда № 2 Усть-Каменогорска бывший налоговик признан виновным по части 4 ст. 195 УК РК – причинение крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В настоящее время в городском акимате подготовили иск по взысканию остаточной стоимости квартиры в бюджет государства.