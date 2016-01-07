​Обман раскрыт

Как сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел, в числе пострадавших оказались три доверчивые жительницы Тараза, желающих обновить домашний интерьер за низкую цену. 39-летний мужчина, представившийся Иваном, войдя к ним в доверие, пообещал изготовить мебель по их индивидуальному заказу. Небольшая сумма, которую он запросил за свою работу, не смутила и не насторожила женщин.

Взяв задаток, «мастер» не выполнил заказ и скрылся. В общей сложности «мебельщик» завладел деньгами в размере 26 тыс. тенге. В ходе розыска сотрудниками криминальной полиции первого отдела Таразского управления внутренних дел он задержан.

В разы крупнее добыча оказалась у мошенницы по имени Ардак. Обманным путем преступница нажилась на четырех женщинах в возрасте 55–61 лет, доверивших «доброжелательнице» больше миллиона тенге. Все они хотели взять кредит под низкие проценты в банках «Народный» и «Хоум-кредит» и оказались втянуты в заранее спланированную аферу. По заявлениям и описанию потерпевших полицейскими задержана 46-летняя гражданка Д., проживающая в областном центре.