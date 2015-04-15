Обманул «гастролер» операторов Свежий выпуск 648 Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

По рассказу одной из потерпевших, около 6 часов вечера в помещение АЗС вбежал молодой человек и попросил буквально минут на 15 одолжить 100 тыс. тенге: у него, мол, проблемы с инспекторами дорожной полиции. Взамен он оставил дорогостоящий мобильный телефон, как выяснилось позже, – в неисправном состоянии, пообещав при этом вернуть деньги с 20-процентной надбавкой. Женщина поверила и передала мошеннику требуемую сумму. Но назад ее, естественно, не получила.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже установлен 27-летний уроженец Уральска, «гастролирующий» по стране «автостопом». Во втором случае мошенник аналогичным путем в этом же районе обманул оператора автозаправочной станции на 80 000 тенге.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 часть 1 УК РК. Приняты меры к задержанию.