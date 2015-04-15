Обманул «гастролер» операторов

Свежий выпуск
648
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область
По рассказу одной из потерпевших, около 6 часов вечера в помещение АЗС вбежал молодой человек и попросил буквально минут на 15 одолжить 100 тыс. тенге: у него, мол, проблемы с инспекторами дорожной полиции. Взамен он оставил дорогостоящий мобильный телефон, как выяснилось позже, – в неисправном состоянии, пообещав при этом вернуть деньги с 20-процентной надбавкой. Женщина поверила и передала мошеннику требуемую сумму. Но назад ее, естественно, не получила.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий уже установлен 27-летний уроженец Уральска, «гастролирующий» по стране «автостопом». Во втором случае мошенник аналогичным путем в этом же районе обманул оператора автозаправочной станции на 80 000 тенге.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 190 часть 1 УК РК. Приняты меры к задержанию.

Популярное

Все
От Турции до Казахстана
Образцовый приют для бездомных животных построил предприниматель в Петропавловске
Сельский мегаскворечник
Кризис идентичности
В Восточном Казахстане медали «Кеңес әскерінің ауғанстаннан шығарылғанына 35 жыл» вручили ветеранам службы по чрезвычайным ситуациям
Казахстан глазами американца в начале XX века
Ответственность перед предками и потомками
Акция «Бозок – в школы», посвященная популяризации историко-культурного наследия нашей страны, проходит в школах столицы
Внедряя методику КАЗТЕСТ
Говорить свободно и грамотно
Мечтать не вредно
Вести с ледовых полей
Когда никто не понимает
Спасение от скуки и стресса
Садака
Спящая красавица
Чтобы получить качественные офтальмологические услуги, казахстанцам уже давно не надо выезжать за границу
Талант и обаяние Айманова
Был, есть и останусь казахстанцем
Споет король шотландский
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
Как изменилась численность казахстанцев за год
Новый глава МЧС обратился к казахстанцам
Мужчина вымогал миллион тенге у главы крестьянского хозяйства в области Жетісу
Миграция: Впервые за 12 лет в Казахстан больше прибыло, чем убыло
Застройщик в халате
В приоритете – реальное производство
Нужны понятные правила игры
Наименьшая цена не всегда наилучшая
Кандасы помогут выучить язык
ЕНТ-2024: казахстанским абитуриентам рассказали о системе оценивания тестовых заданий
Более 400 казахстанцев незаконно претендовали на жилье из госфонда в Карагандинской области
Алматинского чиновника посадили под домашний арест
Казахстан и Армения реализуют ряд культурных проектов
Многодетная мама родила тройню в Алматинской области
Австралийцам разрешили игнорировать звонки начальства в нерабочее время
Назначен глава холдинга «Байтерек»
В Павлодаре частично восстановили электроснабжение в селах
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Работать на земле дано не каждому
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция

Читайте также

Сквозь снег
В зоне риска
Споет король шотландский
Урок для условно осужденных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]