Обманули таксистов

Аферист рассчитывал на психологию, заказывая доставку продуктов якобы для акимата. Попутно он просил перечислить на его номер телефона 20 тыс. тенге, обещая полностью рассчитаться при получении товара. Но, получив деньги, он уже не отвечал на звонки. Сотрудники специальной следственно-оперативной группы по раскрытию интернет-мошенничеств установили личность подозреваемого, им оказался 21-летний житель Усть-Каменогорска. Он был задержан в ходе служебной командировки в Усть-Каменогорск полицейских Петропавловска.

– Эти факты были зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований, – сообщил начальник отдела криминальной полиции управления полиции Петропавловска Дархан Зияфиддин. – Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.