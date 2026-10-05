Обманутые казахстанцы перечисляли деньги на счет семейских студентов

В области Абай пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся поиском дропперов и использованием их банковских счетов для перевода и обналичивания денег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Скриншот с видео АФМ

В городе Семей установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, принадлежащие им банковские карты использовались для приема денег.

В дальнейшем поступившие средства дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение, затруднять отслеживание финансовых потоков и впоследствии обналичивать деньги. Только на счет одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан.

Установлено, что пострадали жители 11 регионов страны. Расследование продолжается.