Обманувший родных погибшего в Кабуле казахстанца задержан

Общество
Полиция Алматы задержала обманувшего родных погибшего казахстанца в Афганистане, передает Kazpravda.kz.
"Сотрудники Алмалинского РОВД сразу же установили его личность. Дело находится в производстве вышеуказанного отдела внутренних дел", – сообщили в пресс-службе ДВД города.
Напомним, житель Астаны Ерлан Жампеисов погиб 20 января при обстреле боевиками гостиницы "Интерконтиненталь" в Кабуле. Мужчина находился в Афганистане в командировке. В начале февраля он должен был вернуться на Родину.
После случившейся трагедии на родных погибшего вышли неизвестные мужчины, предложившие услуги транспортировки тела из Афганистана в Казахстан за 500 тысяч тенге. Однако после получения денег они перестали выходить на связь. Позже тело погибшего доставили в Казахстан за счет МИДа.
"Сотрудники Алмалинского РОВД сразу же установили его личность. Дело находится в производстве вышеуказанного отдела внутренних дел", – сообщили в пресс-службе ДВД города.
Напомним, житель Астаны Ерлан Жампеисов погиб 20 января при обстреле боевиками гостиницы "Интерконтиненталь" в Кабуле. Мужчина находился в Афганистане в командировке. В начале февраля он должен был вернуться на Родину.
После случившейся трагедии на родных погибшего вышли неизвестные мужчины, предложившие услуги транспортировки тела из Афганистана в Казахстан за 500 тысяч тенге. Однако после получения денег они перестали выходить на связь. Позже тело погибшего доставили в Казахстан за счет МИДа.