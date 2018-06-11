Обманывающего стариков рецидивиста разыскивает полиция Павлодарской области

Общество
Рустам Мухаметкалиев
Фото из открытых источников
Полиция Павлодарской области объявила в розыск  25-летнего жителя Восточно-Казахстанской области, подозреваемого в мошенничестве, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

По информации ДВД Павлодарской области, в Павлодаре предприимчивый молодой человек вымогал деньги у пожилых людей. Под видом работника одного из ТОО он предлагал подключить дополнительные пакеты на спутниковую антенну, пояснив, что в ближайшее время не будет работать спутниковая станция.

"Так, подозрительный специалист побывал в поселке Железнодорожный в доме у 65-летнего местного жителя. На его уговоры о необходимости подключения новых каналов доверчивый пенсионер поддался сразу и не раздумывая отдал ему 20 000 тенге. Получив денежные средства, "мнимый работник" быстро ретировался. После его ухода у потерпевшего возникли сомнения, и он позвонил в справочное бюро, где ему сообщили, что такого ТОО не существует, после чего пенсионер обратился в полицию", – сообщает пресс-служба ДВД Павлодарской области.

В ходе расследования полицейскими установлен подозреваемый 25-летний житель ВКО, ранее судимый за различные преступления.

По данному факту ориентирован весь личный состав ДВД Павлодарской области. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полного и всестороннего расследования обстоятельств дела.

Полиция просит граждан, пострадавших от аналогичных противоправных действий подозреваемого, обращаться по телефонам: 8 (7182) 37-76-11 или 102.

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