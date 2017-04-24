​Обмен опытом ради здоровья

Форум был организован медицинским центром Управления делами Президента РК совмест­но с Национальной курортной ассоциацией при поддержке Министерства здравоохранения. В приветственном слове руководитель медицинского центра УДП РК Валерий Бенберин подчеркнул, что с древнейших времен наш народ считал здоровье главным богатством человека.

– Глава государства ­Нурсултан Назарбаев не раз отмечал, что здоровье народа является неотъемлемой составляющей успеха Казахстана в достижении его стратегических целей. И сегодня государство делает все для того, чтобы укрепить духовное и физическое здоровье граждан нашей страны, – сказал он.

По его убеждению, проведение этого форума в красивом уголке мира – Боровом, обладаю­щим уникальными турис­тическими ресурсами, глубоким историческим наследием и лечебно-оздоровительным потенциалом, – сильнее подчеркивает, что вопросы, которые предстоит обсудить на форуме, будут иметь исключительно важное значение для всей санаторно-курортной системы Казахстана. Обмен передовым опытом и знаниями в сфере медицинской реабилитации и восстановительной медицины был назван главной задачей встречи.

I Международный форум «Шипажай-2016», состоявшийся год назад на базе санатория ­«Алматы», уже показал, что стал уникальной дискуссионной площадкой для развития деловых контактов, обмена опытом в развитии современных технологий санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.

Не случайно второй форум стал более представительным. В его программу вошли научные конференции «Современные подходы медицинской реабилитации», «Менеджмент курортного дела», «круглые столы» и научно-прак­тические семинары по вопросам международной аккредитиции санаториев Казахстана, детской реабилитологии и курортологии, другим темам. В дискуссиях приняли участие иностранные эксперты из России, Германии, Чехии, Италии, Болгарии, Венгрии, Украины, а также представители Национальной курортной ассоциации РК. Были обсуждены проблемы санаторно-курортных услуг в Казахстане и за рубежом. Такой обмен мнениями по широкому спектру вопросов был полезным и познавательным для всех участников.

В рамках форума прошла выставка санаторно-курортных учреждений и современных медицинских технологий, разработанных в РК и странах дальнего и ближнего зарубежья. Стенды санаторно-курортного кластера Казахстана, а также делегаций Башкортостана, Татарстана, стали самыми интересными и посещаемыми.

В рамках международного форума в санатории «Окжетпес» состоялось торжественное открытие питьевого радонового источника.

– В этом регионе на сегодня – это единственный источник, – отметил президент АО «Лечебно-оздоровительный комплекс «Окжетпес» МЦ УДП Кайрат Беркинбаев. – Говорят, в мире их всего около 500, и один из них теперь у нас.

Как известно, в Казахстане сегодня действует более 200 санаториев, основная часть которых сконцентрирована в Южно-Казах­станской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской, Кызылординской областях и в Алматы. Предстоит большая работа по их сертификации. Также зарегистрированы и функционируют 19 курортных зон, часть из которых имеют природные лечебные факторы и являются бальнеологическими, грязелечебными, климатическими курортами. В целях дальнейшего совершенствования качества реабилитационных услуг до 2021 года планируется внедрить 96 новых программ и методик.